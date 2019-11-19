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Политика

Пригожин: Валерии пришлось петь с выбитой челюстью 

Рамблер 27 минут назад
Валерии пришлось петь с выбитой челюстью
Фото: РИА Новости
Продюсер, муж Валерии Иосиф Пригожин рассказал, что бывший супруг певицы Александр Шульгин ломал ей челюсть, лишал денег и жилья. Об этом сообщает «Пятый канал».
«Вот если вы посмотрите «Песню года -94», она там одной стороной поет, потому что там у нее была выбита челюсть, чуть ли не нос сломан и черного цвета она была», — рассказал Пригожин.
По его словам, результаты домашнего насилия видели другие музыканты. После одной из совместных поездок за рубеж они рассказывали, что Валерия не могла выйти из номера.
«То есть он ее просто убивал», — заявил продюсер.
По его словам, когда Валерия отвоевала детей, ей пришлось уехать в Саратовскую область и жить с родителями. Пригожин заявил, что она заработала 25-30 миллионов долларов, но денег не получила.
Как сообщал «Рамблер», ранее в программе «Судьба человека» певица Юлия Михальчик, встречавшаяся с Шульгиным, прокомментировала заявления Валерии о домашнем насилии. Михальчик заявила, что «невозможно детей рожать одного за другим от человека, который агрессивен». По ее мнению, певице не стоило так говорить об отце своих детей.
После этого Пригожин рассказал, что Михальчик сама приходила к нему и жаловалась на побои от Шульгина и сотрясение мозга.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Шоу-бизнес
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