Волочкова привлекает мужчин шпагатом

Шпагат — способ привлечения Анастасией Волочковой состоятельных мужчин. Об этом, как сообщает «Телепрограмма», сама балерина упомянула в своей автобиографии.

Мемуары Волочковой, озаглавленные ею как «Плата за успех», как сообщал «Рамблер», вышли в свет не так давно. В них она среди прочего упомянула, что встречается исключительно с богатыми и авторитетными мужчинами, а некоторых из них она уводила у их жен.

При этом балерина подчеркнула, что не все обвинения в ее адрес в том, что увела чьего-то супруга, ставшие в последнее время многочисленными, являются правдой. По словам Волочковой, некоторые женщины, которые винят ее в этом, на самом деле все это выдумали, потому что просто ей завидуют и хотят, используя ее имя, «засветиться» на телешоу.

Таким женщинам балерина рекомендовала тратить время не на выдумки, а на занятия спортом. Причиной, по которой дала им именно такой совет, Волочковой назвала то, что ей привлекать богатых и авторитетных мужчин ей позволяет ее знаменитый шпагат.