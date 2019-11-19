Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Литва сравнила с кражей историю с кораблями Украины
Литва сравнила с кражей историю с кораблями Украины
Политика
Полковник «Альфы» объяснил нокаут спецназовца ФСБ
Полковник «Альфы» объяснил нокаут спецназовца ФСБ
Происшествия
Пока вы не уснули: найдено решение для Донбасса
Пока вы не уснули: найдено решение для Донбасса
В мире
Россию призвали выполнить обязательства по Донбассу
Россию призвали выполнить обязательства по Донбассу
Политика

Волочкова привлекает мужчин шпагатом 

Рамблер 29 минут назад
Волочкова привлекает мужчин шпагатом
Фото: Инстаграм
Шпагат — способ привлечения Анастасией Волочковой состоятельных мужчин. Об этом, как сообщает «Телепрограмма», сама балерина упомянула в своей автобиографии.
Мемуары Волочковой, озаглавленные ею как «Плата за успех», как сообщал «Рамблер», вышли в свет не так давно. В них она среди прочего упомянула, что встречается исключительно с богатыми и авторитетными мужчинами, а некоторых из них она уводила у их жен.
При этом балерина подчеркнула, что не все обвинения в ее адрес в том, что увела чьего-то супруга, ставшие в последнее время многочисленными, являются правдой. По словам Волочковой, некоторые женщины, которые винят ее в этом, на самом деле все это выдумали, потому что просто ей завидуют и хотят, используя ее имя, «засветиться» на телешоу.
Таким женщинам балерина рекомендовала тратить время не на выдумки, а на занятия спортом. Причиной, по которой дала им именно такой совет, Волочковой назвала то, что ей привлекать богатых и авторитетных мужчин ей позволяет ее знаменитый шпагат.
Видео дня. За пьяное вождение судейской жены отдувается инспектор
Комментарии 
Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Литва сравнила с кражей историю с кораблями Украины
Литва сравнила с кражей историю с кораблями Украины 6
Полковник «Альфы» объяснил нокаут спецназовца ФСБ
Полковник «Альфы» объяснил нокаут спецназовца ФСБ 197
Пока вы не уснули: найдено решение для Донбасса
Пока вы не уснули: найдено решение для Донбасса 34
Россию призвали выполнить обязательства по Донбассу
Россию призвали выполнить обязательства по Донбассу 330
ЧВК Вагнера перешла дорогу западным ЧВК
ЧВК Вагнера перешла дорогу западным ЧВК 371
Видео
Пока вы не уснули: найдено решение для Донбасса
02:12
Пока вы не уснули: найдено решение для Донбасса
В мире
Появились детали избиения спецназовца ФСБ в Москве
03:21
Появились детали избиения спецназовца ФСБ в Москве
Происшествия
Попасть из гаубицы в арбуз: артиллеристы ЗВО стали снайперами
02:01
Попасть из гаубицы в арбуз: артиллеристы ЗВО стали снайперами
Армия
Опубликовано полное видео избиения спецназовца ФСБ
03:21
Опубликовано полное видео избиения спецназовца ФСБ
Происшествия
ЧВК Вагнера перешла дорогу западным ЧВК
04:11
ЧВК Вагнера перешла дорогу западным ЧВК
Армия
Муж в пролете: Бэкхем станцевала с молодым красавчиком
01:29
Муж в пролете: Бэкхем станцевала с молодым красавчиком
Шоу-бизнес
«Осы-убийцы» настигли людей после похорон
00:25
«Осы-убийцы» настигли людей после похорон
Происшествия
Россию призвали выполнить обязательства по Донбассу
00:47
Россию призвали выполнить обязательства по Донбассу
Политика Украина
Вооруженное нападение юных фанатов аниме попало на видео
00:38
Вооруженное нападение юных фанатов аниме попало на видео
Происшествия Криминал
Последствия мощного града в Австралии сняли на видео
01:00
Последствия мощного града в Австралии сняли на видео
В мире Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение