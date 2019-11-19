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«Могу позволить себе не работать»: Утяшева признала себя финансово независимой 

Teleprogramma.pro 1 час назад
«Могу позволить себе не работать»
Фото: Инстаграм
При этом возлюбленная Павла Воли заявила, что не представляет свою жизнь в праздности.
По словам Ляйсан, она уже давно могла без преувеличения сказать, что всего добилась. Возлюбленная резидента Comedy Club Павла Воли напомнила, что около десяти лет она проработала на телеканале НТВ, читая в эфире утренние новости. Далее в профессиональном плане последовала длительная пауза, которая случилась после смерти одного из самых близких людей в окружении гимнастки — ее мамы Зульфии.
Ляйсан Утяшева не стала скрывать: справиться с депрессией ей помог любимый мужчина. В первое время спортсменка не знала, как «улыбаться», появляться на ТВ и жить так, словно ничего не произошло. По словам знаменитости, ей было эмоционально непросто взять себя в руки.
«Меня спасли любовь и мои дети», — говорит Утяшева.
Вернуться на телевидение гимнастка смогла уже в качестве ведущей шоу «Танцы». Возлюбленная Павла Воли призналась, что она очень избирательно дает интервью и придирчиво относится к выбору мероприятий. Если знаменитости предлагают какой-то коммерческий контракт, в первую очередь она изучит репутацию бренда, и только потом принимает решение о возможном сотрудничестве.
«По большому счету эмоционально и финансово я могу уже, наверное, позволить себе не работать», — отметила Ляйсан в интервью InStyle.
Спортсменка относит себя к числу обеспеченных людей, при этом она не может представить свою жизнь в праздности. По словам Утяшевой, работа для нее своего рода топливо, позволяющее ей вырабатывать необходимую для существования энергию. Ляйсан уверена, что окажись она запертой в четырех стенах, то обязательно свела бы с ума всех домашних.
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Теги:
Шоу-бизнес , Ляйсан Утяшева , НТВ
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