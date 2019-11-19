Экс-жена Кержакова раскрыла подробности избиения Бузовой

В Сети продолжают обсуждать рассуждения бывшего мужа Ольги Бузовой о рукоприкладстве. Тем временем экс-супруга другого футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова рассказала, что случаи насилия в семье певицы и спортсмена действительно имели место быть.

У нас с Олей есть общие знакомые, которым она рассказывала, что такое в их семье происходило на самом деле, — заявила она в интервью «Собеседнику».

По словам 26-летней девушки, она ничуть не удивлена, что певица не стремилась афишировать подобное, ведь когда человек любит, он всеми силами стремится сохранить семью.

Когда у меня в семье была подобная ситуация, я тоже рассказывала об этом близким подругам, но просила их, чтобы это не выходило за рамки наших взаимоотношений. Я Дмитрия лично не знаю, но мне кажется, что он очень похож на моего бывшего мужа, — подчеркнула Тюльпанова.

Она заметила, что Тарасов не выглядит как тиран, однако то, что у него два неудачных брака за плечами, говорит само за себя.

Ранее, как писал News.ru, футболист всполошил Интернет высказываниями о том, что не видит ничего страшного в том, чтобы жена «получила небольшого леща». Спортсмен принял участие в выпуске очередного блога своего приятеля Александра Тарасова, известного как T-killah, на YouTube.

При этом экс-супруга спортсмена, телеведущая и певица Ольга Бузова утверждает, что действительно сталкивалась с домашним насилием. Однако, по её словам, раньше ей было страшно кому-либо рассказывать об этом.