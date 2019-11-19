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Без фотошопа: Анджелина Джоли показала худую изможденную руку 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Без фотошопа: Джоли резко постарела
Фото: РИА Новости
44-летняя голливудская актриса Анджелина Джоли опубликовала в Instagram непостановочное фото, на котором некая мать из мусульманской страны показывает ей своего ребенка.
По бдительные поклонники обратили внимание на другую деталь снимка — у артистки на нем страшно худая рука с жутко проступающими венами. И хотя с лицом звезды, вроде бы, всё в порядке, рука как будто принадлежит очень изможденному человеку.
Известно, что Джоли предрасположена к раку. Недавно она откровенно рассказала об операциях, которые сделала, чтобы продлить свою жизнь. Врачи удалили ей обе молочные железы, а затем яичники и фаллопиевы трубы. Однако, это не исключило возможность возникновения страшного недуга. Звезда призналась, что хочет прожить как можно дольше, чтобы провести больше времени со своими детьми (а их у нее шесть).
Несмотря на пугающие диагнозы и постоянные обследования, Анджелина продолжает сниматься в самом кассовом кино. Недавно она блистала на экране в фильме «Малефисента 2», появилась на съемочной площадке нового фильма Marvel и попросилась в киновселенную «Звездных войн».
Отметим, что на постановочных фотосессиях с руками актрис все в порядке. Неужели она скрывает от зрителей свое истинное состояние здоровья?
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Теги:
Шоу-бизнес , Анджелина Джоли
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