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Политика

Мать Александра Петрова оказалась «хейтером» из Сети 

Рамблер 20 минут назад
Мать Александра Петрова оказалась «хейтером» из Сети
Фото: РИА Новости
Мать актера Александра Петрова под ником Alevtina5714 комментирует в Сети посты о знаменитом сыне. Женщина жестко раскритиковала бывшую подругу артиста — актрису Ирину Старшенбаум, сообщает Telegram-канал «Только никому».
Мать Петрова отметила, что девушку «нужно было раньше выгнать, как собаку».
Алевтина Петрова, по словам автора сообщения, отметилась в звездном паблике в Instagram под постом о появлении Александра на одной из вечеринок в обществе 24-летней актрисы Стаси Милославской. Одна из пользовательниц поинтересовалась, где Ирина Старшенбаум, что вызвало резкую реакцию со стороны матери артиста.
«Сбежала со всем имуществом», — написала Алевтина (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).
На вопрос о том, является ли размолвка артистов правдой или очередным пиаром, женщина ответила, что сыну надо было раньше расстаться со своей экс-возлюбленной.
«Выгнать её надо было раньше, как собаку», — заявила она.
При этом Алевтина Петрова призвала подписчиков лояльнее отнестись к Милославской.
«Кто плохой, то это — Старшенбаум, весь мозг вынесет», — отметила мать артиста.
30-летний Петров — один из самых востребованных российских актеров. С 2010 года он снялся более чем в 50 фильмах, также играет в театре и снимается в сериалах. Среди его работ — фильмы «Лед», «Притяжение», «Текст», сериалы «Полицейский с Рублевки», «Метод», а также франшиза «Гоголь».
Ранее «Рамблер», сообщал, что стоимость съемочного дня (12 часов) Петрова оценили в 200-250 тысяч рублей, а средний гонорар за участие в рекламных кампаниях — 18,4-22 миллиона рублей.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Ирина Старшенбаум , Александр Петров , Стася Милославская
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