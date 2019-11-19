Мать Александра Петрова оказалась «хейтером» из Сети

Мать Петрова отметила, что девушку «нужно было раньше выгнать, как собаку».

Алевтина Петрова, по словам автора сообщения, отметилась в звездном паблике в Instagram под постом о появлении Александра на одной из вечеринок в обществе 24-летней актрисы Стаси Милославской . Одна из пользовательниц поинтересовалась, где Ирина Старшенбаум, что вызвало резкую реакцию со стороны матери артиста.

«Сбежала со всем имуществом», — написала Алевтина (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

На вопрос о том, является ли размолвка артистов правдой или очередным пиаром, женщина ответила, что сыну надо было раньше расстаться со своей экс-возлюбленной.

«Выгнать её надо было раньше, как собаку», — заявила она.

При этом Алевтина Петрова призвала подписчиков лояльнее отнестись к Милославской.

«Кто плохой, то это — Старшенбаум, весь мозг вынесет», — отметила мать артиста.

30-летний Петров — один из самых востребованных российских актеров. С 2010 года он снялся более чем в 50 фильмах, также играет в театре и снимается в сериалах. Среди его работ — фильмы «Лед», «Притяжение», «Текст», сериалы «Полицейский с Рублевки», «Метод», а также франшиза «Гоголь».

Ранее «Рамблер», сообщал, что стоимость съемочного дня (12 часов) Петрова оценили в 200-250 тысяч рублей, а средний гонорар за участие в рекламных кампаниях — 18,4-22 миллиона рублей.