Рыбку обвиняют в краже. Она подала встречный иск

Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) подала заявление в полицию на Дарью Андрееву (Даша Монтана), обвинившую ее в краже денег и личных вещей. Об этом сообщает НСН.
Как сообщал «Рамблер», ранее заявление на Вашукевич написала 34-летняя жительница Санкт-Петербурга. По словам женщины, во время совместного отдыха в апартаментах башни «Око» на Пресненской набережной Вашукевич похитила у нее две тысячи евро (более 141 тысячи рублей), мобильный телефон и личные вещи.
Адвокат Вашукевич Дмитрий Зацаринский заявил, что его клиентка отвергла все обвинения и подала встречное заявление на Андрееву, «связанное с наркотическими средствами».
«Эту Дарью преподносят как дочку какого-то топ-менеджера «Газпрома». Она таковой не является, обычный человек, жительница Петербурга», — отметил адвокат.
Зацаринский добавил, что ему не удалось выяснить, действительно ли Андреева обращалась в полицию. По его словам, она только угрожала заявлением в переписке. Адвокат заявил, что петербурженка занимается «противозаконными делами». Он призвал полицию проверить ее.
«Вот эта Дарья Андреева мою подзащитную Анастасию Вашукевич оклеветала. Естественно, она ничего у неё не крала <…>. Этому есть свидетельства: масса людей видела — они вместе отдыхали», — заключил адвокат.