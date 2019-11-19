Рыбку обвиняют в краже. Она подала встречный иск

Рыбка ответила на обвинение в краже встречным иском

Как сообщал «Рамблер», ранее заявление на Вашукевич написала 34-летняя жительница Санкт-Петербурга. По словам женщины, во время совместного отдыха в апартаментах башни «Око» на Пресненской набережной Вашукевич похитила у нее две тысячи евро (более 141 тысячи рублей), мобильный телефон и личные вещи.

Адвокат Вашукевич Дмитрий Зацаринский заявил, что его клиентка отвергла все обвинения и подала встречное заявление на Андрееву, «связанное с наркотическими средствами».

«Эту Дарью преподносят как дочку какого-то топ-менеджера «Газпрома». Она таковой не является, обычный человек, жительница Петербурга», — отметил адвокат.

Зацаринский добавил, что ему не удалось выяснить, действительно ли Андреева обращалась в полицию. По его словам, она только угрожала заявлением в переписке. Адвокат заявил, что петербурженка занимается «противозаконными делами». Он призвал полицию проверить ее.