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Рыбка ответила на обвинение в краже встречным иском 

Рамблер 1 час назад
Рыбку обвиняют в краже. Она подала встречный иск
Фото: Nastya_rybka.ru / Instagram
Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) подала заявление в полицию на Дарью Андрееву (Даша Монтана), обвинившую ее в краже денег и личных вещей. Об этом сообщает НСН.
Как сообщал «Рамблер», ранее заявление на Вашукевич написала 34-летняя жительница Санкт-Петербурга. По словам женщины, во время совместного отдыха в апартаментах башни «Око» на Пресненской набережной Вашукевич похитила у нее две тысячи евро (более 141 тысячи рублей), мобильный телефон и личные вещи.
Адвокат Вашукевич Дмитрий Зацаринский заявил, что его клиентка отвергла все обвинения и подала встречное заявление на Андрееву, «связанное с наркотическими средствами».
«Эту Дарью преподносят как дочку какого-то топ-менеджера «Газпрома». Она таковой не является, обычный человек, жительница Петербурга», — отметил адвокат.
Зацаринский добавил, что ему не удалось выяснить, действительно ли Андреева обращалась в полицию. По его словам, она только угрожала заявлением в переписке. Адвокат заявил, что петербурженка занимается «противозаконными делами». Он призвал полицию проверить ее.
«Вот эта Дарья Андреева мою подзащитную Анастасию Вашукевич оклеветала. Естественно, она ничего у неё не крала <…>. Этому есть свидетельства: масса людей видела — они вместе отдыхали», — заключил адвокат.
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Комментарии3 
Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Шоу-бизнес , Дарья Андреева , Анастасия Вашукевич , Газпром , Монтана
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