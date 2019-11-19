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Настю Рыбку обвиняют в краже. Она подала встречный иск 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Рыбку обвиняют в краже. Она подала встречный иск
Фото: Nastya_rybka.ru / Instagram
Адвокат эскортницы в эфире НСН заявил, что Рыбку оклеветали.
Скандально известную белорусскую модель Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку) обвинили в краже. Как сообщают СМИ, модель из Петербурга Дарья Андреева (Даша Монтана) подала на нее заявление в полицию, в котором сообщила, что Рыбка украла у нее две тысячи евро, мобильный телефон и другие личные вещи, когда она гостила у Рыбки в апартаментах в башне «Око» на Пресненской набережной в Москве.
Адвокат Рыбки Дмитрий Зацаринский в эфире НСН заявил, что его подзащитная подала встречное заявление против Монтаны.
«Мы вчера ночью написали встречное заявление в отношении Андреевой. Там дела посерьезнее, связанные с наркотическими средствами. Теперь полиция будет проводить проверку в отношении тех фактов, которые мы изложили. По поводу заявления Андреевой — нам не удалось установить, было ли оно вообще. Андреева в переписке угрожала написать заявление, написала Вашукевич, что подала. Но в полиции эту информацию подтвердить не смогли. Эту Дарью преподносят как дочку какого-то топ-менеджера «Газпрома». Она таковой не является, обычный человек, жительница Петербурга. Скорее всего, она уехала домой. Занимается она определенными делами, я, как адвокат, не хочу давать формулировок. То, чем она занимается, — это противозаконно. Полиция должна проверить», — подчеркнул юрист.
Он заверил, что Рыбка ничего не крала. «Вот эта Дарья Андреева мою подзащитную Анастасию Вашукевич оклеветала. Естественно, она ничего у неё не крала — ни денег, ни вещей, ни телефона. Этому есть свидетельства: масса людей видела — они вместе отдыхали», — пояснил собеседник НСН.
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Комментарии1 
Теги:
Шоу-бизнес , Дарья Андреева , Анастасия Вашукевич , Газпром , Монтана , Москва , Санкт-Петербург
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