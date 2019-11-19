СМИ сообщили о госпитализации Верника

Актера Игоря Верника госпитализировали в одну из московских больниц с жалобами на боли в желудке. Об этом сообщает «Пятый канал».

По данным канала, Верник сам приехал в больницу. Во время обследования у 56-летнего актера диагностировали острый панкреатит.

Как сообщал «Рамблер», 8 ноября появилась информация об экстренной госпитализации Игоря Верника. Во время спектакля он пожаловался на боли в пояснице и онемение ноги. Его брат Вадим Верник рассказал, что актер попал к врачам из-за обострения остеохондроза.

По словам брата, Верника привезли в Боткинскую больницу, обследовали, сделали обезболивающий укол и отпустили домой, так как оснований для госпитализации не было.