Звезда «Ассы» ввязалась в войну за недвижимость в Москве

Звезда «Ассы» ввязалась в войну за недвижимость в центре Москвы

Российская актриса Татьяна Друбич и ее дочь Анна стали участницами жилищно-коммунального конфликта, разгоревшегося в одном из домов на улице Спиридоновке в центре российской столицы . Об этом пишет «Московский комсомолец».

Героиня легендарной драмы «Асса» проживает в этом доме и вместе со своими соседями борется за чердак здания, который ранее был передан в частную собственность. По данным издания, с 2013 года площадка под крышей меняла владельцев четыре раза. Жители дома подали иск в суд, указав, что не давали согласия на реализацию чердака. Они считают помещение общим имуществом собственников квартир.

Между тем объявления о продаже объекта регулярно появляются на сайтах агентств недвижимости. Помещение описывается как мансарда в историческом здании, которую можно переоборудовать в апартаменты или офис.

Как отмечает «Московский комсомолец», в июле этого года суд отказал жителям дома в удовлетворении их требований относительно чердака. Однако впоследствии Мосгорсуд наложил запрет на дальнейшие сделки с недвижимостью. Слушания по делу возобновятся в декабре.