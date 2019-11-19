Звезда «Ассы» ввязалась в войну за недвижимость в Москве

Актриса из «Ассы» воюет за недвижимость в Москве

Российская актриса Татьяна Друбич вместе с другими жильцами исторического особняка в центре Москвы добивается отмены передачи в частную собственность чердака здания. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, с 2013 года чердак особняка 1910 года постройки на улице Спиридоновка менял владельцев четыре раза. Жильцы дома, в числе которых актриса и ее дочь, подали иск в суд, указав, что не давали согласия на реализацию этого помещения.

Кроме того, жильцы полагают, что свидетельства о собственности на чердак, которые ответчики представили в суд, поддельные. В июле суд отказал им в удовлетворении требований. Однако позже Мосгорсуд принял решение наложить запрет на дальнейшие сделки со спорным чердаком. В декабре слушания по делу вновь начнутся в Пресненском суде, отмечает газета.

Татьяна Дубич известна зрителям по ролям в фильмах «Сто дней после детства», «Асса» и «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви».

«Рамблер» писал, что ранее Дубич заочно поспорила с певицей Славой о благотворительности и сборе средств на лечение на федеральных каналах. По мнению актрисы, сбор средств — «неравнодушие и реальная поддержка тем, кто в ней нуждается».