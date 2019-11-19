Алибасова-младшего избили на «Пусть говорят»

Бари Алибасов-младший получил несколько ударов в лицо в эфире программы «Пусть говорят». Напал на сына продюсера брат телеведущей Виолетты Гришиной, которая родила от Алибасова-младшего ребёнка.

Темой передачи стало обещание Бари Алибасова-младшего выплатить по 2 миллиона рублей всем своим детям, которых от него когда-либо рожали женщины. В процессе обсуждения сын музыкального деятеля начал оправдываться и отказываться от своих слов. Он также подчеркнул, что не собирается видеться с детьми, а лишь намерен высылать им деньги «на памперсы». При этом мужчина отметил, что в будущем, возможно, признает тех детей своими, кто пройдёт «тест Алибасова» на гениальность.

Сказанное вызвало бурю эмоций у участников шоу, однако обстановка накалилась до предела, когда в студию вошёл брат телеведущей Виолетты Гришиной, которая родила Алибасову дочь. Мужчина сразу накинулся на сына продюсера, мощным ударом в лицо опрокинул его с дивана и добавил несколько тумаков. Брата телеведущей от поверженного противника оттащила охрана.

Как сообщал «Рамблер», ранее подруга Алибасова-младшего Мария Клюева заявила, что он нанес ей 26 ударов тупым предметом. «СтарХит» опубликовал фото девушки, на которых видны синяки на ее руках. Сын продюсера все обвинения в свой адрес отвергал.

Адвокат Клюевой Александр Бенхин рассказывал, что Алибасов-младший встречался с девушкой с января 2019-го, они жили вместе в его московской квартире.