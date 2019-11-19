«С ней шутки плохи»: Водонаева вступилась за Рудковскую после истории с угрозами

В своей постоянной звездной колонке для одного из изданий светской хроники Алена Водонаева прокомментировала малоприятную историю связанную с возлюбленной Евгения Плющенко . Экс-участница «Дома-2» не смогла оставить без внимания новость о том, что Яна Рудковская написала заявление в полицию, после того, как ее 6-летний сын стал получать угрозы в Интернете.

По словам Алены, в последнее время российским правоохранителям все чаще приходится браться за расследование дел совершенных в Сети. При этом телеведущая напомнила, что не так давно в полицию обратилась и бизнесвумен Яна Рудковская. Музыкальный продюсер была вынуждена принять ответные меры, столкнувшись с тревожными комментариями в микроблогах.

Водонаева привела в колонке слова возлюбленной Евгения Плющенко, которая откровенно делилась своими переживаниями: как выяснилось, на протяжении долгого времени олимпийскому чемпиону и их сыну Саше поступали угрозы от сектантов.

«Все аккаунты, с которых приходили угрозы, уже заблокированы. Есть первые успехи в работе по поимке этих людей», — цитировала Рудковскую экс-участница телестройки.

По мнению Алены, публичность 6-летнего Саши всегда была поводом для критики. Сама Яна говорила о том, что часто сталкивается с мифами о своей семье: якобы ее младший сын и муж работают на износ только ради того, чтобы она могла позволить себе покупать дорогую люксовую одежду.

Водонаева не стала скрывать: она вряд ли бы рискнула делать из своего сына знаменитость. И Яна в этом плане, по словам телеведущей, отважный человек с большим опытом в шоу-бизнесе, который умеет общаться с хейтерами.