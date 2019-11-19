Обиженный муж Собчак пожаловался на козни недоброжелателей

Режиссер Константин Богомолов в Instagram пожаловался на травлю. Как он сказал, за последнее время на него вылилось много грязи. Всему виной, как он уверен, зависть и ненависть к его успехам и его любимого детища — Театра на Малой Бронной, где он трудится художественным руководителем.

Как сказал супруг светской львицы Ксении Собчак , сейчас по Сети гуляет ролик, где он выставлен неподобающим образом. Это фрагмент европейского спектакля с отвратительной сценкой. При этом недоброжелатели приписывают эпизод театру Богомолова. Якобы все это происходит в на Малой Бронной. Как сказал режиссер, к сожалению, подобные фейки активно подхватываются и распространяются в Сети, чтобы опорочить его имя.

Отдельно он подчеркнул, что ходят слухи якобы в театре существенно выросли цены на билеты. Это, как подчеркнул режиссер, ложь. Он заявил, что все билеты на ближайшие постановки давно распроданы. Зрители по-прежнему без ума от спектаклей в его театре.