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Обиженный муж Собчак пожаловался на козни недоброжелателей 

Teleprogramma.pro 20 минут назад
Режиссер Константин Богомолов в Instagram пожаловался на травлю. Как он сказал, за последнее время на него вылилось много грязи. Всему виной, как он уверен, зависть и ненависть к его успехам и его любимого детища — Театра на Малой Бронной, где он трудится художественным руководителем.
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Как сказал супруг светской львицы Ксении Собчак, сейчас по Сети гуляет ролик, где он выставлен неподобающим образом. Это фрагмент европейского спектакля с отвратительной сценкой. При этом недоброжелатели приписывают эпизод театру Богомолова. Якобы все это происходит в на Малой Бронной. Как сказал режиссер, к сожалению, подобные фейки активно подхватываются и распространяются в Сети, чтобы опорочить его имя.
Отдельно он подчеркнул, что ходят слухи якобы в театре существенно выросли цены на билеты. Это, как подчеркнул режиссер, ложь. Он заявил, что все билеты на ближайшие постановки давно распроданы. Зрители по-прежнему без ума от спектаклей в его театре.
«Всем, кто верит фейкам, я передаю привет. А мы будем и дальше работать свободно и строго, авангардно и традиционно, классично и современно, доступно и элитарно. Честно и без компромиссов. Для всех», — заявил Константин Богомолов.
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Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Константин Богомолов , Ксения Собчак
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