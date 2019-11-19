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Богомолов пожаловался на травлю 

Рамблер 34 минуты назад
Муж телеведущей Ксении Собчак, режиссер Константин Богомолов заявил в Instagram, что по него и театр на Малой Бронной, которым он руководит, вылито много грязи и лжи.
«Идти сквозь плевки»: Богомолов вспомнил уроки Табакова
По словам Богомолова, «какие-то „доброжелатели“» распространили «фрагмент некоего европейского спектакля с отвратительной сценкой».
«И приписывают это театру, которым я руковожу и мне лично. (…) А сколько небылиц я наслушался про Норму за эти дни. Сколько лжи о ценах на билеты (кстати, они распроданы), сколько фантазий о происходящем на сцене», — написал режиссер (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
Он также подчеркнул, что, несмотря ни на что, театр «будет и дальше работать свободно и строго, авангардно и традиционно, классично и современно, доступно и элитарно».
Пользователи соцсети в комментариях к записи поддержали режиссера.
«Видела только два ваших спектакля: «Карамазовы» и «Гаргантюа». Очень понравились. А кому не нравится, пусть не приходят», — написала maldobrovolskaya.
«Я думаю, время и зритель покажут, то ли вы ставили», — отметила volkovva62.
«Рамблер» писал, что ранее Богомолов анонсировал запуск программы ребрендинга театра на Малой Бронной и полное обновление репертуара в течение двух лет. Он также рассказал, что цены на билеты будут повышены, так как «театр должен зарабатывать деньги, а не ждать господдержку или помощь от спонсоров».
Комментарии24 
Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Константин Богомолов , Ксения Собчак
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