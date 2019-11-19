Скандальную фразу Глацких увековечили в песне

Ольга Глацких — бывшая начальница департамента молодежной политики Свердловской области. Год назад она, как сообщал «Рамблер», во время одного из публичных мероприятий выразила уверенность, что государство никого «не просило рожать» и по этой причине «вообще в принципе ничего не должно» молодежи.

Заявление чиновницы стало предметом служебной проверки. По ее результатам высказывание Глацких было признано дисциплинарным проступком, она получила за это выговор, но уволена не была. Впрочем, некоторое время спустя она уволилась по собственному желанию.

На днях группа «Анимация» выпустила новую песню. Она называется «Белая береза». В ней музыканты использовали часть скандальной фразы Ольги Глацких, а именно ту, что касается отсутствия просьб рожать детей.

«С пенсии наварят старики пустого супа.

Макарошкам не подорожать с домашним квасом.

Вас никто не заставлял рожать!