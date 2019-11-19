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Скандальную фразу Глацких увековечили в песне 

Рамблер + ещё 3 7 минут назад
Фраза скандальной чиновницы Ольги Глацких стала строчкой песни рок-группы «Анимация». Об этом сообщает «Уралинформбюро».
Ольга Глацких — бывшая начальница департамента молодежной политики Свердловской области. Год назад она, как сообщал «Рамблер», во время одного из публичных мероприятий выразила уверенность, что государство никого «не просило рожать» и по этой причине «вообще в принципе ничего не должно» молодежи.
"Государство не просило": Глацких с шиком отметила юбилей
Заявление чиновницы стало предметом служебной проверки. По ее результатам высказывание Глацких было признано дисциплинарным проступком, она получила за это выговор, но уволена не была. Впрочем, некоторое время спустя она уволилась по собственному желанию.
На днях группа «Анимация» выпустила новую песню. Она называется «Белая береза». В ней музыканты использовали часть скандальной фразы Ольги Глацких, а именно ту, что касается отсутствия просьб рожать детей.
«С пенсии наварят старики пустого супа.
Макарошкам не подорожать с домашним квасом.
Вас никто не заставлял рожать!
Предельно ясно, что еще сказать?» — поет группа.
Комментарии17 
Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Другое , Ольга Глацких
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