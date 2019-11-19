Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Евросоюз объявил войну нефти и газу
Евросоюз объявил войну нефти и газу
В мире
Путь к войне: Новая теория США об Украине в НАТО
Путь к войне: Новая теория США об Украине в НАТО
В мире
На Украине решили, почему Зеленский хуже Порошенко
На Украине решили, почему Зеленский хуже Порошенко
В мире
Скандальную фразу Глацких увековечили в песне
Скандальную фразу Глацких увековечили в песне
Шоу-бизнес

Алибасов-младший получил кулаком по лицу на популярном ток-шоу 

News.ru 8 часов назад
Бари Алибасов-младший подвергся избиению во время съёмок популярного ток-шоу на Первом канале. Сына известного продюсера избил брат его жены Виолетты Гришиной Илья.
Передача очередного шоу «Пусть говорят» была посвящена обещанию Алибасова-младшего раздать по два миллиона рублей всем своим внебрачным детям. Гости студии сильно сомневались в наличии таких денег у бизнесмена, которого ко всему прочему лишил наследства отец.
Алибасов-старший заявил, что его сын — сам и есть причина всех происходящих с ним неприятностей, к тому же у него «не всё в порядке с головой». Алибасов-младший на эти слова в студии серьёзно не отреагировал, но в какой-то момент стал оправдываться, что деньги эти пойдут ребёнку «только на памперсы», сам он никакого участия в воспитании малыша принимать не будет.
Одной из участниц шоу стала жена сына легендарного продюсера. Виолетта Гришина, родившая Алибасову-младшему дочь, пришла вместе с братом. Илья одним мощным ударом сбил сына звезды ног, а после добавил ещё несколько серьёзных ударов по лицу кулаком, приговаривая: «Тебе что, в прошлый раз мало было?».
Ранее News.ru сообщал, что известный продюсер Бари Алибасов заявил, что его сын Бари-младший отнёсся к отравлению как к очередному способу пиара. За счёт этого ему удалось обогатиться на 20 млн рублей.
News.ru: последние новости
Юрий Соломин попал в московскую клинику Юрий Соломин попал в московскую клинику Боярский заявил об уходе со сцены Боярский заявил об уходе со сцены Пригожин раскритиковал артистов РФ за концерты в Латвии Пригожин раскритиковал артистов РФ за концерты в Латвии
Комментарии3 
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Бари Алибасов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Евросоюз объявил войну нефти и газу
Евросоюз объявил войну нефти и газу 277
Путь к войне: Новая теория США об Украине в НАТО
Путь к войне: Новая теория США об Украине в НАТО 417
На Украине решили, почему Зеленский хуже Порошенко
На Украине решили, почему Зеленский хуже Порошенко 19
Скандальную фразу Глацких увековечили в песне
Скандальную фразу Глацких увековечили в песне 5
Раскрыты детали гибели экс-солистки «Маневров»
Раскрыты детали гибели экс-солистки «Маневров» 1
Видео
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ
03:41
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ
Украина В мире
Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
00:26
Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
Шоу-бизнес Другое
Пожизненно: завершается суд по теракту в Петербурге
03:04
Пожизненно: завершается суд по теракту в Петербурге
Происшествия Статьи
Турция захотела войны в Сирии из-за России
04:56
Турция захотела войны в Сирии из-за России
В мире Оружие
Заразившая людей ВИЧ медсестра продолжает работать
00:45
Заразившая людей ВИЧ медсестра продолжает работать
Общество
«Не так много надо»: сколько зарабатывает Лолита
00:45
«Не так много надо»: сколько зарабатывает Лолита
Шоу-бизнес Статьи
Россиянам предрекли температурные аномалии
05:01
Россиянам предрекли температурные аномалии
Погода Общество
«Наделал шуму»: историк убийца устроил взрывы в Испании
03:53
«Наделал шуму»: историк убийца устроил взрывы в Испании
Происшествия
Пока вы не уснули: Россиянам предрекли сложные времена
03:56
Пока вы не уснули: Россиянам предрекли сложные времена
В мире
Крах бизнес-империи: как Пугачева потеряла миллионы
01:00
Крах бизнес-империи: как Пугачева потеряла миллионы
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение