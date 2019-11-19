Алибасов-младший получил кулаком по лицу на популярном ток-шоу

Бари Алибасов-младший подвергся избиению во время съёмок популярного ток-шоу на Первом канале. Сына известного продюсера избил брат его жены Виолетты Гришиной Илья.

Передача очередного шоу «Пусть говорят» была посвящена обещанию Алибасова-младшего раздать по два миллиона рублей всем своим внебрачным детям. Гости студии сильно сомневались в наличии таких денег у бизнесмена, которого ко всему прочему лишил наследства отец.

Алибасов-старший заявил, что его сын — сам и есть причина всех происходящих с ним неприятностей, к тому же у него «не всё в порядке с головой». Алибасов-младший на эти слова в студии серьёзно не отреагировал, но в какой-то момент стал оправдываться, что деньги эти пойдут ребёнку «только на памперсы», сам он никакого участия в воспитании малыша принимать не будет.

Одной из участниц шоу стала жена сына легендарного продюсера. Виолетта Гришина, родившая Алибасову-младшему дочь, пришла вместе с братом. Илья одним мощным ударом сбил сына звезды ног, а после добавил ещё несколько серьёзных ударов по лицу кулаком, приговаривая: «Тебе что, в прошлый раз мало было?».