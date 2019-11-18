Провальный бизнес: на чем прогорела Пугачева

Певица Алла Пугачева вкладывала деньги, заработанные на концертах и съемках, в различные бизнес-проекты. Какие из них закончились крахом, вспомнила «Экспресс-газета»

По данным издания, в начале 2000-х звезда вместе со своим мужем Филиппом Киркоровым открыла продюсерский центр и привезла в Россию мюзикл — «Чикаго». На покупку прав и постановку шоу было потрачено 5 миллионов долларов, однако оно провалилось и закрылось в 2003 году. Артисты отыграли менее 300 спектаклей, а итогом стал не заработок, а двухмиллионный долг.

Также провалилась и попытка запустить линию по производству чипсов «АБ». К 2002 году чипсам от певицы удалось завоевать 0,1% сегмента, а в 2006 году обанкротившийся завод был продан. Не менее неудачным был и запуск серии духов «Алла». Несмотря на то, что парфюм в первый год хорошо продавался, исполнительнице ощутимых доходов это не принесло. По словам Пугачевой, из-за юридической неграмотности и неопытности она подписала договор на невыгодных условиях, пишет издание.

В статье отмечается, что провалом закончилось и создание журнала «Алла», так как затраты на печать выпусков превысили выгоду от их реализации. Журнал очень быстро был закрыт, а вот мастерская эстрадного искусства для детей и юношества «Рецитал», организованная Пугачевой, просуществовала четыре года. Родители учеников были готовы платить примерно по 40 тысяч в месяц за обучение детей у певицы и отмечали, что звезда находит к детям индивидуальный подход, принимает личное участие в мастер-классах и отчетных концертах. Однако к 2018-му школа не смогла оплачивать расходы на аренду помещения на Арбате и прекратила свое существование.

«Рамблер» писал, что ранее стал известен гонорар, полученный Пугачевой за выступление в Минске 2 ноября. По данным гендиректора компании РУ-КОНЦЕРТ Евгения Морозова, певица могла получить за свое шоу примерно 18 миллионов рублей.