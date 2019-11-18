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Певцов признался в психологических проблемах у 12-летнего сына 

Рамблер 1 час назад
Певцов признался в психологических проблемах у 12-летнего сына
Фото: РИА Новости
Дмитрий Певцов признался, что у его 12-летнего сына Елисея случаются неконтролируемые вспышки гнева. Актёр поделился проблемой со своими подписчиками в Instagram.
Пост был опубликован 17 ноября. В нем артист заявил, что Елисей вышел из себя и в результате травмировался.
«Недавно мой двенадцатилетний сын в гневе и раздражение ударил кулаком в стену и сломал себе пятую пястную кость», — написал Певцов (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Недавно мой двенадцатилетний сын в гневе и раздражение ударил кулаком в стену и сломал себе пятую пястную кость. В связи с этим я вспомнил один свой старый пост. Вот его текст… ЛЮБОВЬ дана нам от БОГа. Любовь — чувство иррациональное. Любят не за что-то,.. любят просто, иногда даже вопреки чему-то. Любят бесплатно. Любовь — это работа… прежде всего над самим собой: это обучение терпению, смирению, умению прощать. Любовь нельзя положить в карман и пойти дальше, она умрет. Чтобы сохранитиь любовь, надо работать. Работать НАД СОБОЙ. Это трудно… Порой, очень и очень трудно… А вот НЕНАВИСТЬ — она от сатаны. Иногда она кажется объектитвной, рациональной, ибо она направлена на конкретные вещи: несправедливость, жестокость, коварство и проч. Но ненависть не требует работы, и поэтому ненавидеть легко. И кажется, что ненависть имеет только одно направление — на ненавидимый объект. Это не так. Сатаной так устроено, что ненависть ПРЕЖДЕ ВСЕГО направлена на уничтожение ЛЮБВИ в том, КТО ненавидит. А вот это нам чувствовать не дано, понимание этого приходит с годами, когда место любви в душе ПОЛНОСТЬЮ занимает ненависть. Гнев ПРАВЕДНЫЙ от НЕПРАВЕДНОГО отличается тем, что первый направлен на само зло, а не на его носителя. Например, я ненавижу вранье, но не того, кто врет — человека этого я продолжаю любить и борюсь с этим его пороком. Неправедный гнев — это ненависть, цель которой УНИЧТОЖИТЬ того, кого ненавидишь,.. а получается в итоге — самого себя. Фотография сделана на русском радио перед концертом в Лимасоле на Кипре.

Публикация от  Дмитрий Певцов (@dima_pevtsov)

Далее актёр привёл пространные рассуждения о происхождении любви и ненависти, а также об отличиях праведного гнева от неправедного. По его словам, первый «направлен на само зло», а второй «на его носителя».
«Например, я ненавижу вранье, но не того, кто врет — человека этого я продолжаю любить и борюсь с этим его пороком», — пояснил артист.
Ранее, как сообщал «Рамблер», подписчики артиста заметили неадекватное поведение его супруги актрисы Ольги Дроздовой. На одном из опубликованных Певцовым видео артистка, сняв очки, несколько секунд странно смотрит в камеру. Пользователи заявили, что Дроздова похожа на «условно психически здорового человека» и назвали ее поведение «обезьянним».
Видео дня. Первая леди наркоимперии станет звездой телеэкрана
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Дмитрий Певцов
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