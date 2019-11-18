Певцов признался в психологических проблемах у 12-летнего сына 

«Недавно мой двенадцатилетний сын в гневе и раздражение ударил кулаком в стену и сломал себе пятую пястную кость», — написал Певцов (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).
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Недавно мой двенадцатилетний сын в гневе и раздражение ударил кулаком в стену и сломал себе пятую пястную кость. В связи с этим я вспомнил один свой старый пост. Вот его текст… ЛЮБОВЬ дана нам от БОГа. Любовь — чувство иррациональное. Любят не за что-то,.. любят просто, иногда даже вопреки чему-то. Любят бесплатно. Любовь — это работа… прежде всего над самим собой: это обучение терпению, смирению, умению прощать. Любовь нельзя положить в карман и пойти дальше, она умрет. Чтобы сохранитиь любовь, надо работать. Работать НАД СОБОЙ. Это трудно… Порой, очень и очень трудно… А вот НЕНАВИСТЬ — она от сатаны. Иногда она кажется объектитвной, рациональной, ибо она направлена на конкретные вещи: несправедливость, жестокость, коварство и проч. Но ненависть не требует работы, и поэтому ненавидеть легко. И кажется, что ненависть имеет только одно направление — на ненавидимый объект. Это не так. Сатаной так устроено, что ненависть ПРЕЖДЕ ВСЕГО направлена на уничтожение ЛЮБВИ в том, КТО ненавидит. А вот это нам чувствовать не дано, понимание этого приходит с годами, когда место любви в душе ПОЛНОСТЬЮ занимает ненависть. Гнев ПРАВЕДНЫЙ от НЕПРАВЕДНОГО отличается тем, что первый направлен на само зло, а не на его носителя. Например, я ненавижу вранье, но не того, кто врет — человека этого я продолжаю любить и борюсь с этим его пороком. Неправедный гнев — это ненависть, цель которой УНИЧТОЖИТЬ того, кого ненавидишь,.. а получается в итоге — самого себя. Фотография сделана на русском радио перед концертом в Лимасоле на Кипре.
«Например, я ненавижу вранье, но не того, кто врет — человека этого я продолжаю любить и борюсь с этим его пороком», — пояснил артист.