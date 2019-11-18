Певцов признался в психологических проблемах у 12-летнего сына

Дмитрий Певцов признался, что у его 12-летнего сына Елисея случаются неконтролируемые вспышки гнева. Актёр поделился проблемой со своими подписчиками в Instagram

Пост был опубликован 17 ноября. В нем артист заявил, что Елисей вышел из себя и в результате травмировался.

«Недавно мой двенадцатилетний сын в гневе и раздражение ударил кулаком в стену и сломал себе пятую пястную кость», — написал Певцов (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Далее актёр привёл пространные рассуждения о происхождении любви и ненависти, а также об отличиях праведного гнева от неправедного. По его словам, первый «направлен на само зло», а второй «на его носителя».

«Например, я ненавижу вранье, но не того, кто врет — человека этого я продолжаю любить и борюсь с этим его пороком», — пояснил артист.

Ранее, как сообщал «Рамблер», подписчики артиста заметили неадекватное поведение его супруги актрисы Ольги Дроздовой. На одном из опубликованных Певцовым видео артистка, сняв очки, несколько секунд странно смотрит в камеру. Пользователи заявили, что Дроздова похожа на «условно психически здорового человека» и назвали ее поведение «обезьянним».