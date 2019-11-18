Крах бизнес-империи: как Пугачева потеряла миллионы

Так, в начале 2000-х Пугачева и ее тогдашний супруг Филипп Киркоров выкупили права на постановку мюзикла «Чикаго» в России, потратив на это 5 млн долларов. В 2003 году шоу закрылось, оставив своим организаторам долги на 2 млн долларов.

Неудачной оказалась попытка запуска парфюма собственного имени. Пугачева признавалась, что подписала контракт с французской фирмой Sogo на невыгодных для себя условиях, и существенной прибыли не получила. Производство духов закрылось в 1995 году.

В 2001 году Примадонна приобрела цех в Крымске и запустила производство картофельных чипсов, через год продукту удалось завоевать 0,1% сегмента. В 2006 году обанкротившийся завод пришлось продать за 600 тысяч евро.

Школа эстрадного искусства «Рецитал» просуществовала 4 года. Родители платили по 40 тысяч рублей за обучение, однако в 2019 году школа закрылась, поскольку доходов не стало хватать на оплату аренды помещения на Арбате.

Еще одной провальной бизнес-идеей Пугачевой оказался журнал «Алла», запущенный в 1990-х годах. Журнал просуществовал максимум десяток номеров, поскольку затраты на печать и зарплаты превышали доходы от издания.