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Крах бизнес-империи: как Пугачева потеряла миллионы 

Рамблер 13 минут назад
Алла Пугачева потеряла немало денег на убыточных бизнес-проектах, вспоминает «Экспресс-газета».
Так, в начале 2000-х Пугачева и ее тогдашний супруг Филипп Киркоров выкупили права на постановку мюзикла «Чикаго» в России, потратив на это 5 млн долларов. В 2003 году шоу закрылось, оставив своим организаторам долги на 2 млн долларов.
Неудачной оказалась попытка запуска парфюма собственного имени. Пугачева признавалась, что подписала контракт с французской фирмой Sogo на невыгодных для себя условиях, и существенной прибыли не получила. Производство духов закрылось в 1995 году.
В 2001 году Примадонна приобрела цех в Крымске и запустила производство картофельных чипсов, через год продукту удалось завоевать 0,1% сегмента. В 2006 году обанкротившийся завод пришлось продать за 600 тысяч евро.
Школа эстрадного искусства «Рецитал» просуществовала 4 года. Родители платили по 40 тысяч рублей за обучение, однако в 2019 году школа закрылась, поскольку доходов не стало хватать на оплату аренды помещения на Арбате.
Еще одной провальной бизнес-идеей Пугачевой оказался журнал «Алла», запущенный в 1990-х годах. Журнал просуществовал максимум десяток номеров, поскольку затраты на печать и зарплаты превышали доходы от издания.
Комментарии27 
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Филипп Киркоров , Алла Пугачева , Экспресс-газета
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