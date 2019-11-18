55-летний Киану Ривз тайно обручился с седовласой возлюбленной

Киану Ривз является одним из самых искренних актеров, которого совершенно не коснулась звездная болезнь. Часто его можно увидеть на улице в не совсем опрятном виде поедающего фаст-фуд. Также артист любит забирать камеру у папарацци и убегать от них. Как ни с странно, но в личной жизни счастье он обрел лишь недавно. Он вышел в свет с 46-летней художницей Александрой Грант. Как оказалось, они долго дружили, а потом их чувства переросли во что-то большее.

Как известно, после смерти своей первой возлюбленной Дженнифер Сайм , которая перенесла выкидыш, а спустя несколько месяцев погибла, Киану Ривз не хотел заводить серьезных отношений. Но похоже, что седовласой подруге удалось растопить его сердце. По некоторым данным, актер даже решил попрощаться со статусом вечного холостяка. Он сделал предложение руки и сердца своей избраннице. О радостном событие рассказал один из приятелей голливудской звезды, об этом пишет издание Globe.

По словам осведомленного источника, Киану подготовился к этому событию. Он пригласил Гранд к себе домой, где актер украсил комнату свечами. Также он заказал еду из итальянского ресторана. Заветные слова Ривз произнес на фоне одной из песен Фрэнка Синатры, которую оба обожают. Александра была поражена, но, конечно, ответила согласием. Теперь влюбленные планируют свою свадьбу.

Напомним, что Киану дружит с Грант уже больше 10 лет. Она помогала ему в написании книг. Разница в возрасте в 10 лет их нисколько не смущает. Захотят они устроить пышную свадьбу, или ограничатся скромным торжеством, покажет время. Пока влюбленные предпочитают молчать и никак не комментируют заявление об их свадьбе.