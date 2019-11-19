Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Евросоюз объявил войну нефти и газу
Евросоюз объявил войну нефти и газу
В мире
Российские корабли вышли в Черное море
Российские корабли вышли в Черное море
Армия
Путь к войне: Новая теория США об Украине в НАТО
Путь к войне: Новая теория США об Украине в НАТО
В мире
Гварамия обещал изнасиловать матерей лидеров правящей партии
Гварамия обещал изнасиловать матерей лидеров правящей партии
В мире

«Попейте воды»: Шепелев ответил Кудрявцевой 

Рамблер 1 час назад
«Попейте воды»: Шепелев ответил Кудрявцевой
Фото: РИА Новости
Телеведущий Дмитрий Шепелев опубликовал в Instagram пост, в котором намекнул, что у его коллеги Леры Кудрявцевой нет самоиронии.
Новый пост появился после возмущенного комментария Кудрявцевой. Как сообщал «Рамблер», ранее Шепелев опубликовал фото со своей девушкой, дизайнером Екатериной Тулуповой. Один из пользователей заявил, что ведущий — гей, а его подруга — «прикрытие».
«Не, ну понятно, что это прикрытие, я Лере предлагал, но она не смогла», — ответил Шепелев.
Кудрявцеву шутка возмутила.
«Может, и мне начать писать о тебе? А то мы все молчим, но только из-за Платона», — написала она.
Шепелев после этого отметил, что ему непонятны обиды и хамство «некоторых».
«Я не скрываю, я люблю потроллить самые зашкварные сообщения. Мне очень жаль и мне непонятно, почему некоторые по необъяснимым для меня причинам принимают это на свой счет. Обижаются, хамят в ответ. Слушайте, мне кажется, что чувство юмора и самоиронии никто не отменял, если с этим проблемы, мне очень жаль, попейте воды», — заявил ведущий.
Видео дня. За пьяное вождение судейской жены отдувается инспектор
Комментарии1 
Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Шоу-бизнес , Екатерина Тулупова , Дмитрий Шепелев , Лера Кудрявцева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Евросоюз объявил войну нефти и газу
Евросоюз объявил войну нефти и газу 290
Российские корабли вышли в Черное море
Российские корабли вышли в Черное море 94
Путь к войне: Новая теория США об Украине в НАТО
Путь к войне: Новая теория США об Украине в НАТО 427
Гварамия обещал изнасиловать матерей лидеров правящей партии
Гварамия обещал изнасиловать матерей лидеров правящей партии 109
На Украине решили, почему Зеленский хуже Порошенко
На Украине решили, почему Зеленский хуже Порошенко 46
Видео
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ
03:41
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ
Украина В мире
Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
00:26
Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
Шоу-бизнес Другое
Лису обнаружили под окнами домов в Новокосине
00:47
Лису обнаружили под окнами домов в Новокосине
Новости Москвы
Огромная кобра проглотила самую большую змею в мире
01:29
Огромная кобра проглотила самую большую змею в мире
Происшествия
Пожизненно: завершается суд по теракту в Петербурге
03:04
Пожизненно: завершается суд по теракту в Петербурге
Происшествия Статьи
Турция захотела войны в Сирии из-за России
04:56
Турция захотела войны в Сирии из-за России
В мире Оружие
Заразившая людей ВИЧ медсестра продолжает работать
00:45
Заразившая людей ВИЧ медсестра продолжает работать
Общество
«Не так много надо»: сколько зарабатывает Лолита
00:45
«Не так много надо»: сколько зарабатывает Лолита
Шоу-бизнес Статьи
Россиянам предрекли температурные аномалии
05:01
Россиянам предрекли температурные аномалии
Погода Общество
«Наделал шуму»: историк убийца устроил взрывы в Испании
03:53
«Наделал шуму»: историк убийца устроил взрывы в Испании
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение