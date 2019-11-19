«Попейте воды»: Шепелев ответил Кудрявцевой 

Телеведущий Дмитрий Шепелев опубликовал в Instagram пост, в котором намекнул, что у его коллеги Леры Кудрявцевой нет самоиронии.
Новый пост появился после возмущенного комментария Кудрявцевой. Как сообщал «Рамблер», ранее Шепелев опубликовал фото со своей девушкой, дизайнером Екатериной Тулуповой. Один из пользователей заявил, что ведущий — гей, а его подруга — «прикрытие».
«Не, ну понятно, что это прикрытие, я Лере предлагал, но она не смогла», — ответил Шепелев.
Кудрявцеву шутка возмутила.
«Может, и мне начать писать о тебе? А то мы все молчим, но только из-за Платона», — написала она.
Шепелев после этого отметил, что ему непонятны обиды и хамство «некоторых».
«Я не скрываю, я люблю потроллить самые зашкварные сообщения. Мне очень жаль и мне непонятно, почему некоторые по необъяснимым для меня причинам принимают это на свой счет. Обижаются, хамят в ответ. Слушайте, мне кажется, что чувство юмора и самоиронии никто не отменял, если с этим проблемы, мне очень жаль, попейте воды», — заявил ведущий.