«Попейте воды»: Шепелев ответил Кудрявцевой

Новый пост появился после возмущенного комментария Кудрявцевой. Как сообщал «Рамблер», ранее Шепелев опубликовал фото со своей девушкой, дизайнером Екатериной Тулуповой . Один из пользователей заявил, что ведущий — гей, а его подруга — «прикрытие».

«Не, ну понятно, что это прикрытие, я Лере предлагал, но она не смогла», — ответил Шепелев.

Кудрявцеву шутка возмутила.

«Может, и мне начать писать о тебе? А то мы все молчим, но только из-за Платона», — написала она.

Шепелев после этого отметил, что ему непонятны обиды и хамство «некоторых».