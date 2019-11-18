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В мире

«Я устала уставать»: Тодоренко призналась, что не дала работу тридцати няням 

Teleprogramma.pro 25 минут назад
«Я устала уставать»
Фото: РИА Новости
Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко дала интервью изданию ELLE, в котором рассказала много интересного об «Орле и решке», отдыхе и Юрии Дуде.
По словам девушки, из невероятно популярной на тот момент передачи «Орел и решка» она ушла по очень простой причине — усталость.
«На самом деле все намного проще: я устала уставать» — многозначительно сказала Регина.
О том, как покинуть любимый проект девушка думала почти полтора года, в конце концов целых пять лет бесконечной работы без намека на нормальный отпуск — это серьезное испытание для любого человека.
Во время запуска своего шоу «Пятница с Региной» Тодоренко спрашивала совет у Юрия Дудя и он ответил, что не будет судить девушку, так как развлекательный формат это не его профиль, он предпочитает сухую журналистику. Но также журналист отметил, что ему нравится то, что делает Регина и посоветовал ей и дальше совершенствоваться в этом направлении.
Также Регина рассказала забавную историю о собеседовании нянь для своего малыша. Как оказалось, звездная пара отбраковала уже 30 женщин и все еще находится в активном поиске идеальной няни.
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Теги:
Шоу-бизнес , Регина Тодоренко
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