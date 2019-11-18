«Я устала уставать»: Тодоренко призналась, что не дала работу тридцати няням

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко дала интервью изданию ELLE, в котором рассказала много интересного об «Орле и решке», отдыхе и Юрии Дуде.

По словам девушки, из невероятно популярной на тот момент передачи «Орел и решка» она ушла по очень простой причине — усталость.

«На самом деле все намного проще: я устала уставать» — многозначительно сказала Регина.

О том, как покинуть любимый проект девушка думала почти полтора года, в конце концов целых пять лет бесконечной работы без намека на нормальный отпуск — это серьезное испытание для любого человека.

Во время запуска своего шоу «Пятница с Региной» Тодоренко спрашивала совет у Юрия Дудя и он ответил, что не будет судить девушку, так как развлекательный формат это не его профиль, он предпочитает сухую журналистику. Но также журналист отметил, что ему нравится то, что делает Регина и посоветовал ей и дальше совершенствоваться в этом направлении.

Также Регина рассказала забавную историю о собеседовании нянь для своего малыша. Как оказалось, звездная пара отбраковала уже 30 женщин и все еще находится в активном поиске идеальной няни.