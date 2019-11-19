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Россия пропустит конкурс «Мисс Вселенная» из-за проблем с визами США 

ТК «Звезда» + ещё 18 1 час назад
Победительница «Мисс Россия-2019» Алина Санько примет участие в конкурсе «Мисс мира», который пройдет 14 декабря.
Россиянка не сможет принять участие в конкурсе «Мисс Вселенная», который пройдет 8 декабря в США в Атланте. По словам директора «Мисс Россия» Анастасии Беляк отсутствие нашей представительницы на конкурсе связано с организационными сложностями и проблемами с оформлением виз.
«В этом году дирекция конкурса «Мисс Вселенная» очень поздно сообщила даты и место проведения финала — США, Атланта. К сожалению, из-за сложной и долгой процедуры получения американской визы мы не успеваем ее получить и хорошо подготовиться. Последние несколько недель наша команда предпринимала все усилия для участия в этом масштабном проекте, но мы были вынуждены отказаться», — сообщила РИА Новости Беляк.
Она добавила, что «Мисс Россия-2019» Алина Санько примет участие в конкурсе «Мисс мира», который пройдет 14 декабря. Беляк выразила надежду, что в будущем организаторы «Мисс Вселенной» будут сообщать заранее о месте и дате проведения финала и других важных организационных моментах.
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Комментарии6 
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , РИА Новости , США
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