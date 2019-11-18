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Россия пропустит конкурс «Мисс Вселенная» 2019 года 

Lenta.ru + ещё 11 2 часа назад
Россия пропустит конкурс «Мисс Вселенная»
Фото: РИА Новости
Россия не будет участвовать в конкурсе «Мисс Вселенная», который пройдет в США в декабре 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора конкурса «Мисс Россия» Анастасию Беляк.
По ее словам, организаторы «Мисс Вселенная» назвали дату и место проведения финала «слишком поздно». Из-за этого обладательница титула «Мисс Россия-2019» Алина Санько не успела вовремя получить американскую визу и подготовиться к участию в конкурсе.
Директор конкурса «Мисс Россия» подчеркнула, что Санько как обладательница титула должна была представлять страну на двух международных конкурсах — «Мисс Вселенная» и «Мисс Мира». Однако в этом году, по ее словам, «конкурсы накладываются»: финал «Мисс Вселенная» пройдет в Атланте, штат Джорджия, 8 декабря, а заключительная часть «Мисс Мира» — 14 декабря в Лондоне, Великобритания.
Санько получила титул «Мисс Россия» в апреле 2019 года. 20-летней девушке из города Азов Ростовской области вручили корону победительницы и три миллиона рублей.
Ранее сообщалось, что украинке Анастасии Субботе, которая должна представлять страну на конкурсе «Мисс Вселенная», отказали в получении американской визы. Председатель оргкомитета национального этапа конкурса Анна Филимонова отметила, что все необходимые документы были предоставлены в срок.
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Комментарии1 
Теги:
Шоу-бизнес , Другое , Анна Филимонова , США
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