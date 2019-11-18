Россия пропустит конкурс «Мисс Вселенная» 2019 года

Россия не будет участвовать в конкурсе «Мисс Вселенная», который пройдет в США в декабре 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора конкурса «Мисс Россия» Анастасию Беляк.

По ее словам, организаторы «Мисс Вселенная» назвали дату и место проведения финала «слишком поздно». Из-за этого обладательница титула «Мисс Россия-2019» Алина Санько не успела вовремя получить американскую визу и подготовиться к участию в конкурсе.

Директор конкурса «Мисс Россия» подчеркнула, что Санько как обладательница титула должна была представлять страну на двух международных конкурсах — «Мисс Вселенная» и «Мисс Мира». Однако в этом году, по ее словам, «конкурсы накладываются»: финал «Мисс Вселенная» пройдет в Атланте, штат Джорджия, 8 декабря, а заключительная часть «Мисс Мира» — 14 декабря в Лондоне, Великобритания.

Санько получила титул «Мисс Россия» в апреле 2019 года. 20-летней девушке из города Азов Ростовской области вручили корону победительницы и три миллиона рублей.