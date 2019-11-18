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Русская танцовщица сбежала от Джонни Деппа 

Рамблер 2 часа назад
Русская танцовщица сбежала от Джонни Деппа
Фото: Instagram
Танцовщица из Санкт-Петербурга Полина Глен отказалась выйти замуж за американского актера и музыканта Джонни Деппа и вернулась на родину. Об этом сообщает Daily Mail.
По словам инсайдера, 24-летнюю Полину Глен пугает внимание со стороны окружающих и она отказывается даже думать о свадьбе.
«Полина ненавидела то внимание, которое приносили ей эти отношения», — заявил он.
По данным издания, Глен въехала в голливудский особняк Деппа, и актер мечтал познакомиться с ее родителями. Однако в итоге танцовщица решила прекратить эти отношения и вернулась в Россию.
Инсайдер отметил, что она заявила Деппу, что свадьба была бы «безумием».
«Рамблер» писал, что Полина Глен и Джонни Депп познакомились на одной из вечеринок в 2018 году.
Видео дня. Первая леди наркоимперии станет звездой телеэкрана
Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , Джонни Депп , Санкт-Петербург
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