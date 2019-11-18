Русская танцовщица сбежала от Джонни Деппа

Танцовщица из Санкт-Петербурга Полина Глен отказалась выйти замуж за американского актера и музыканта Джонни Деппа и вернулась на родину. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам инсайдера, 24-летнюю Полину Глен пугает внимание со стороны окружающих и она отказывается даже думать о свадьбе.

«Полина ненавидела то внимание, которое приносили ей эти отношения», — заявил он.

По данным издания, Глен въехала в голливудский особняк Деппа, и актер мечтал познакомиться с ее родителями. Однако в итоге танцовщица решила прекратить эти отношения и вернулась в Россию.

Инсайдер отметил, что она заявила Деппу, что свадьба была бы «безумием».

«Рамблер» писал, что Полина Глен и Джонни Депп познакомились на одной из вечеринок в 2018 году.