Пригожин объяснил отсутствие профсоюза шоу-бизнеса

Иосиф Пригожин в беседе с «Говорит Москва» рассказал о невозможности создать профсоюз, потому что человеческие отношения в современном мире измеряют деньгами.
«Мы пытались создать профсоюз ещё при жизни Говорухина и Кобзона. Мы делали саморегулирующуюся организацию вместе с Игорем Крутым с большой делегацией шоу-бизнеса. На это совещание в Госдуму пришла Пугачёва, они развалили наш законопроект в первом чтении. Мы хотели упорядочить, а все подумали, что мы хотим на этом заработать денег. А это был человеческий порыв, и всё это обрушилось».
Пригожин посетовал, что представители шоу-бизнеса не могут объединиться и заступиться друг за друга. В пример он привёл травлю Софии Ротару. В 2018 году певица отказалась от концертов в России, но недавно решила вернуться в нашу страну. Это спровоцировало в СМИ и соцсетях волну возмущения.
«Цех шоу-бизнеса разрозненный, у нас нет профсоюза и общего единства, нет взаимоуважения, у нас есть тусовка. Почему бы вместе не стать на защиту Софии Михайловны? Почему об одних можно вытирать ноги, а об других нельзя? Мы никогда не станем частью цивилизованного общества не потому, что у нас президент Путин, а потому, что мы такие».
Попытки создать профсоюз шоу-бизнеса предпринимались в 2014 году.