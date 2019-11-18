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«Недешевая»: Милявская назвала свою «цену» 

Рамблер + ещё 9 2 часа назад
Лолита раскрыла размер гонораров
Фото: РИА Новости
Певица Лолита Милявская «стоит прилично» — от 40 тысяч евро. Об этом она сама заявила в эфире НТВ.
В субботу, как сообщал «Рамблер», Милявская стала героиней очередного эпизода шоу «Секрет на миллион». Среди прочего ведущая программы Лера Кудрявцева спросила ее, дорогая ли она артистка.
«Недешевая», — ответила та.
На вопрос Кудрявцевой о том, дорого ли она стоит, Милявская ответила, что стоит прилично — от 40 тысяч евро, а то, что «дальше», зависит «от нагрузки, от перелета».
При этом певица назвала себя человеком, которому надо не так много, но который многое имеет, более того, высказала мнение, что много имеет именно потому, что иметь деньги или «что-то» никогда не было ее целью.
«Я не шмоточница, у меня достаточно недвижимости, я построила дом. Это все содержать очень тяжело!» — заявила она, добавив, что налоги сейчас таковы, что порой она спрашивает себя, «на фиг это все надо».
Кроме того, Милявская упомянула, что ее расходы за последний месяц составляют приблизительно 100 тысяч евро, большая часть из которых, 80 тысяч евро, были потрачены ею на съемки двух клипов.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Шоу-бизнес , Лолита Милявская , Лера Кудрявцева , НТВ
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