Боярский заявил об уходе со сцены

Артист Михаил Боярский в преддверии своего 70-летия заявил, что покидает сцену. Актёр не собирается «изображать молодого дурачка».

Боярский назвал себя «достаточно немощным и старым» человеком, которого сейчас поддерживают, в основном, медсёстры.

"Пыжиться и делать из себя молодого дурачка, который петухом ходит, не собираюсь", — заявил артист в эфире программы «Ты не поверишь!».

Боярский признался, что ненавидит юбилеи и день рождения у него ничего, кроме раздражения, не вызывает. На пенсии актёр намерен всецело посвятить себя внукам. На них он может смотреть часами, особенно когда дети спят, признаётся Боярский. Иногда он даже ссорится с женой по поводу их воспитания.

Вдвоём с супругой артист любит проводить время на даче, где они жарят шашлыки. Маринует мясо его жена Лариса Луппиан . На столе у актёров всё просто: «селёдочка, водочка» и хороший мягкий хлеб.

Ранее News.ru сообщал, что популярный советский и российский актёр Михаил Боярский, комментируя информацию о плохом самочувствии, заявил, что у него всё в порядке. До этого в Сети появился ролик, на котором артиста поддерживают за руки, пытаясь оказать помощь.