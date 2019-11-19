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Боярский заявил об уходе со сцены 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Боярский заявил об уходе со сцены
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Артист Михаил Боярский в преддверии своего 70-летия заявил, что покидает сцену. Актёр не собирается «изображать молодого дурачка».
Боярский назвал себя «достаточно немощным и старым» человеком, которого сейчас поддерживают, в основном, медсёстры.
"Пыжиться и делать из себя молодого дурачка, который петухом ходит, не собираюсь", — заявил артист в эфире программы «Ты не поверишь!».
Боярский признался, что ненавидит юбилеи и день рождения у него ничего, кроме раздражения, не вызывает. На пенсии актёр намерен всецело посвятить себя внукам. На них он может смотреть часами, особенно когда дети спят, признаётся Боярский. Иногда он даже ссорится с женой по поводу их воспитания.
Вдвоём с супругой артист любит проводить время на даче, где они жарят шашлыки. Маринует мясо его жена Лариса Луппиан. На столе у актёров всё просто: «селёдочка, водочка» и хороший мягкий хлеб.
Ранее News.ru сообщал, что популярный советский и российский актёр Михаил Боярский, комментируя информацию о плохом самочувствии, заявил, что у него всё в порядке. До этого в Сети появился ролик, на котором артиста поддерживают за руки, пытаясь оказать помощь.
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Комментарии12 
Теги:
Шоу-бизнес , Лариса Луппиан , Михаил Боярский
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