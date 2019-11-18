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В мире

79-летний Виторган запланировал пятого ребёнка 

Рамблер 1 час назад
79-летний Виторган запланировал пятого ребёнка
Фото: РИА Новости
Эммануил Виторган в эфире программы «Звезды сошлись» заявил, что не прочь был бы завести пятого ребёнка. Летом в семье артиста и его 57-летней супруги появилась вторая дочь.
Виторган рассказал, что девочка родилась в конце августа. Обзавестись вторым ребёнком паре помогла суррогатная мать. При этом супруга актера Ирина отметила, что первую дочь Этель она родила сама.
Артист отметил, что мечтает о еще одном ребёнке, пол которого для него не важен.
«Эмбрионов много в запасе осталось. Хотелось бы еще сына. Ну, не мальчик если, так пусть будут три девочки у меня», — заявил Виторган.
На сегодняшний день у Эммануила Виторгана четверо детей: дочь Ксения от актрисы Тамары Румянцевой, сын Максим от актрисы Аллы Балтер, и две дочки Этель и Клара от Ирины Виторган.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Андрей Малахов назвал Эммануила Виторгана своим «самым дорогим гостем». Актёру заплатили 1,8 миллиона рублей за интервью в «Пусть говорят» после рождения дочери.
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Комментарии9 
Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Алла Балтер , Андрей Малахов , Тамара Румянцева , Эммануил Виторган
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