79-летний Виторган запланировал пятого ребёнка

Эммануил Виторган в эфире программы «Звезды сошлись» заявил, что не прочь был бы завести пятого ребёнка. Летом в семье артиста и его 57-летней супруги появилась вторая дочь.

Виторган рассказал, что девочка родилась в конце августа. Обзавестись вторым ребёнком паре помогла суррогатная мать. При этом супруга актера Ирина отметила, что первую дочь Этель она родила сама.

Артист отметил, что мечтает о еще одном ребёнке, пол которого для него не важен.

«Эмбрионов много в запасе осталось. Хотелось бы еще сына. Ну, не мальчик если, так пусть будут три девочки у меня», — заявил Виторган.

На сегодняшний день у Эммануила Виторгана четверо детей: дочь Ксения от актрисы Тамары Румянцевой , сын Максим от актрисы Аллы Балтер , и две дочки Этель и Клара от Ирины Виторган.