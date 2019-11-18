«Мне плевать»: Бородина поспорила с зоозащитниками

Телеведущая Ксения Бородина посетила цирк братьев Запашных и столкнулась с критикой со стороны интернет-пользователей: подписчиков ведущей возмутило, что она поддерживает содержание животных в неволе. В своем Instagram Бородина возразила, что дрессировщики заботятся о зверях.

«Уже закидали [камнями — прим.ред.], но мне плевать. я люблю цирк Запашных, они молодцы. Все животные у них ухоженные, чистенькие, сытые! Я против цирков шапито! Тут явно не эта история!» — заявила Бородина (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Также она отметила, что зоозащитники носят шубы и едят мясо, но при этом «других жизни учат».

«Вы бы лучше так выступали против стриптиз клубов, чтобы ваши мужья домой к вам бежали с работы! И вы бы были добрее и спокойнее! А то про цирки вы много знаете, а про свой Домашний цирк молчите», — добавила Бородина.