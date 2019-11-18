«Слононог»: Бузову высмеяли за длинные ноги

«Слононог»: подписчики смеются над ногами Бузовой

Еще не утих в Сети шум после «поехавшей скулы» Бузовой на ее фото в Instagram, и вот новая порция некачественного фотошопа от звезды. На сей раз певица решила удлинить себе ноги. Но увлеклась так, что фигура стала, мягко говоря, непропорциональной.

Ну, а если говорить серьезно — откровенно смешной. Космической длины ноги и маленькая голова навеяла владелице странички anshlak на ассоциации с киногероями.

«Люди X они существуют!», — написала она в своем блоге.

Пользователи тут же подхватили эту шутку, упражняясь в остроумии.