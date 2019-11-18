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«Слононог»: подписчики смеются над ногами Бузовой 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
«Слононог»: Бузову высмеяли за длинные ноги
Фото: globallookpress.com
Еще не утих в Сети шум после «поехавшей скулы» Бузовой на ее фото в Instagram, и вот новая порция некачественного фотошопа от звезды. На сей раз певица решила удлинить себе ноги. Но увлеклась так, что фигура стала, мягко говоря, непропорциональной.
Ну, а если говорить серьезно — откровенно смешной. Космической длины ноги и маленькая голова навеяла владелице странички anshlak на ассоциации с киногероями.
«Люди X они существуют!», — написала она в своем блоге.
Пользователи тут же подхватили эту шутку, упражняясь в остроумии.
«Я так в детстве две сломанные Барби соединяла. Получалось такое же нелепое тело», «Да там все не пропорционально», «6 палата уже освобождена», «Мне страшно! Выключите, пожалуйста», «Она реально это выкладывает? Господи, слононог умом тронулся, бабка Янка покусала», «Как, наверное, это здорово сразу за грудью попа. Туловище не надо», — можно прочитать в комментариях.
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