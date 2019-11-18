Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
СК проверит скандально известную "яжемать"
СК проверит скандально известную "яжемать"
Общество
Стало известно о Соколове после попытки самоубийства
Стало известно о Соколове после попытки самоубийства
Происшествия
ЧП в небе: пьяный россиянин устроил скандал в самолете
ЧП в небе: пьяный россиянин устроил скандал в самолете
Происшествия
В России уволили врача, спасшего сотни детей
В России уволили врача, спасшего сотни детей
Общество

Бузова решила заработать на водке 

Рамблер 10 минут назад
Певица и телеведущая Ольга Бузова собирается открыть водочный бизнес и зарегистрировала товарные знаки со своим именем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, певица намерена заняться производством водки, пива, виски и коньяка
Бутылок пока нет, но товарные знаки уже зарегистрированы: BUZVODKA, BUZBEER, BUZWHISKEY и BUZCOGNAC, пишет Mash.
«Рамблер» писал, что ранее стало известно о закрытии московских ресторанов Ольги Бузовой.
По данным «Комсомольской правды», на дверях ресторана на Цветном бульваре было вывешено объявление о закрытии ресторана по техническим причинам. По техническим же причинам гостей не принимал и ресторан в ТРЦ «Вегас Крокус Сити».
Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Ольга Бузова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
СК проверит скандально известную «яжемать»
СК проверит скандально известную «яжемать» 8
Стало известно о Соколове после попытки самоубийства
Стало известно о Соколове после попытки самоубийства 5
ЧП в небе: пьяный россиянин устроил скандал в самолете
ЧП в небе: пьяный россиянин устроил скандал в самолете 13
Московская няня убила младенца
Московская няня убила младенца 1
Россияне собрали миллион евро для Венеции
Россияне собрали миллион евро для Венеции 13
Видео
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ
03:41
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ
Украина В мире
Пожизненно: завершается суд по теракту в Петербурге
03:04
Пожизненно: завершается суд по теракту в Петербурге
Происшествия Статьи
Турция захотела войны в Сирии из-за России
04:56
Турция захотела войны в Сирии из-за России
В мире Войска
Заразившая людей ВИЧ медсестра продолжает работать
00:45
Заразившая людей ВИЧ медсестра продолжает работать
Общество
«Не так много надо»: сколько зарабатывает Лолита
00:45
«Не так много надо»: сколько зарабатывает Лолита
Шоу-бизнес Статьи
Россиянам предрекли температурные аномалии
05:01
Россиянам предрекли температурные аномалии
Погода Общество
«Наделал шуму»: историк убийца устроил взрывы в Испании
03:53
«Наделал шуму»: историк убийца устроил взрывы в Испании
Происшествия
Пока вы не уснули: Россиянам предрекли сложные времена
03:56
Пока вы не уснули: Россиянам предрекли сложные времена
В мире
Крах бизнес-империи: как Пугачева потеряла миллионы
01:00
Крах бизнес-империи: как Пугачева потеряла миллионы
Шоу-бизнес
Схватил кортик: Историк Соколов захотел убить себя
02:20
Схватил кортик: Историк Соколов захотел убить себя
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение