Бузова решила заработать на водке

Певица и телеведущая Ольга Бузова собирается открыть водочный бизнес и зарегистрировала товарные знаки со своим именем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash

По данным канала, певица намерена заняться производством водки, пива, виски и коньяка

Бутылок пока нет, но товарные знаки уже зарегистрированы: BUZVODKA, BUZBEER, BUZWHISKEY и BUZCOGNAC, пишет Mash.

«Рамблер» писал, что ранее стало известно о закрытии московских ресторанов Ольги Бузовой.