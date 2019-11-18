Бузова решила заработать на водке 

Певица и телеведущая Ольга Бузова собирается открыть водочный бизнес и зарегистрировала товарные знаки со своим именем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, певица намерена заняться производством водки, пива, виски и коньяка
Бутылок пока нет, но товарные знаки уже зарегистрированы: BUZVODKA, BUZBEER, BUZWHISKEY и BUZCOGNAC, пишет Mash.
«Рамблер» писал, что ранее стало известно о закрытии московских ресторанов Ольги Бузовой.
По данным «Комсомольской правды», на дверях ресторана на Цветном бульваре было вывешено объявление о закрытии ресторана по техническим причинам. По техническим же причинам гостей не принимал и ресторан в ТРЦ «Вегас Крокус Сити».