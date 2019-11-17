«Обильно льет гадости»: Садальский осудил Лолиту 

Станислав Садальский в инстаграме написал, что ему не нравится поведение певицы после развода.
«… одна артистка бегала по всем телеканалам и рассказывала, как счастлива с молодым мужем…, Сегодня она проклинает девять лет замужества и обильно льет гадости… на возлюбленного бросившего ее», — высказывает свое мнение актер.
В качестве альтернативной манеры расставания Садальский приводит историю Целиковской, от которой тоже ушел супруг.
«В отношениях мужа и жены для меня показателен пример кинозвезды СССР Людмилы Целиковской, когда ее бросил четвертый (!) муж Юрий Любимов, и ушел к венгерке Каталине, и уехал на запад, бросив на произвол судьбы труппу театра на Таганке. Все советские СМИ — Любимова осуждали, на мой счет, справедливо, лишь Целиковская дала отпор газетчикам, как я могу говорить плохо о своем муже, ведь прожила с ним столько лет?»
Мнения фолловеров разделились
«Люблю Лолиту. И плохого она ничего не говорит. Слушала все передачи, где она участвовала. Целиковской ближе: ударили по одной щеке, подставь другую. У Лолиты другой характер. Если ты подлец, получи в глаз. Это про мой характер», «Лолитку жаба душит, как же так? Она такая охрененная, а какой то… Бросил ее.. Многие через это проходят и я прошла. 30 лет прошло, а я его вспоминаю».
Как ранее писал «Рамблер», Станислав Садальский назвал Елену Малышеву «королевой хайпа», после того как ведущая программы «Жить здорово!» выложила в соцсети запись визита врачей, которых вызвала на дом.