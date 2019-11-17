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«Молчим из-за Платона»: Кудрявцева припугнула Шепелева разоблачением 

Рамблер 23 минуты назад
Кудрявцева припугнула Шепелева разоблачением
Фото: РИА Новости
Дмитрий Шепелев достаточно долго скрывал от публики свой роман с Екатериной Тулуповой. Но на днях экс-супруг Жанны Фриске выложил в инстаграме совместную фотографию с новой возлюбленной.
Публика отреагировала неоднозначно. Кто-то поздравлял телеведущего, кто-то упрекал его в том, что он предает память Жанны.
А одна из подписчиц написала, что удивлена, ибо была уверена в нетрадиционной ориентации Шепелева.
Дмитрий решил не оставлять реплику без ответа, и высказался:
"Не, ну понятно, что это прикрытие, я Лере предлагал, но она не смогла".
Сарафанное радио донесло информацию до Леры Кудрявцевой.
Телезвезда была неприятно удивлена, о чем и сообщила:
"Сегодня три новости. Узнала, что у тебя есть Instagram, что я у тебя заблокирована, и что ты пишешь обо мне. Может, мне начать писать о тебе? А то мы все молчим-то только из-за Платона", — пригрозила обидчику Кудрявцева.
Теперь публика гадает — на какие «скелеты в шкафу» у Шепелева намекала ведущая шоу «Секрет на миллион?»
Как сообщал «Рамблер», Лера Кудрявцева в прошлом году стала мамой во второй раз. У нее родилась дочь Мария.
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Комментарии1 
Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Екатерина Тулупова , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев , Лера Кудрявцева
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