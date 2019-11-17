«Молчим из-за Платона»: Кудрявцева припугнула Шепелева разоблачением

Публика отреагировала неоднозначно. Кто-то поздравлял телеведущего, кто-то упрекал его в том, что он предает память Жанны.

А одна из подписчиц написала, что удивлена, ибо была уверена в нетрадиционной ориентации Шепелева.

Дмитрий решил не оставлять реплику без ответа, и высказался:

"Не, ну понятно, что это прикрытие, я Лере предлагал, но она не смогла".

Сарафанное радио донесло информацию до Леры Кудрявцевой.

Телезвезда была неприятно удивлена, о чем и сообщила:

"Сегодня три новости. Узнала, что у тебя есть Instagram, что я у тебя заблокирована, и что ты пишешь обо мне. Может, мне начать писать о тебе? А то мы все молчим-то только из-за Платона", — пригрозила обидчику Кудрявцева.

Теперь публика гадает — на какие «скелеты в шкафу» у Шепелева намекала ведущая шоу «Секрет на миллион?»