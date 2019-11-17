Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Песков назвал главный вопрос к Украине
Песков назвал главный вопрос к Украине
Украина
Показаны действия украинских кораблей под Крымским мостом
Показаны действия украинских кораблей под Крымским мостом
Армия
"Я живу как хочу": посадившая ребенка за руль объяснилась
"Я живу как хочу": посадившая ребенка за руль объяснилась
Происшествия
"Воруют сотнями миллионов!": СК подтвердил слова Путина
"Воруют сотнями миллионов!": СК подтвердил слова Путина
Происшествия

Модель Playboy адресовала Павлу Воле откровенное фото 

Рамблер + ещё 1 58 минут назад
Модель Playboy выложила интимное фото для Павла Воли
Фото: Instagram
Российской модели Марии Лиман предложили возглавить пресс-службу администрации Ростова-на-Дону.
Эту новость резидент Comedy Club сделал темой своего нового юмористического шоу.
Для начала Павел показал пресс-секретарей других субъектов РФ. Все они были в деловых костюмах. Затем зрителям представили снимок Лиман в нижнем белье.
Павел сказал, что хотел найти в сети резюме Марии. Но смог обнаружить только эротические фотографии. Некоторые из них он показал зрителям с экрана, сопровождая показ ироническими комментариями.
В частности, демонстрируя снимок, где обнаженная Мария сидит на кухонном столе, перемазавшись взбитыми сливками, он предложил будущей чиновнице «политически мыслить».
«Дорогая Мария, если вы выкладываете такие фотографии, то хотя бы пишите под ними соответствующий политику комментарий. Допустим: "Вчера протестировала ростовскую молочную продукцию. Вкусно, пальчики оближешь"», — посмеялся Воля.
Мария Лиман так и поступила. Рядом с пресловутой фотографией она написала в микроблоге:
«Вчера протестировала Ростовскую молочную продукцию. Вкусно, пальчики оближешь. Я, конечно, понимаю, что Паша говорил о серьезных вещах, но это было очень смешно».
Как сообщал «Рамблер», модель Playboy Мария Лиман написала в своем Instagram, что не так давно получила предложение от ЛДПР возглавить пресс-службу администрации Ростова-на-Дону.
Видео дня. Экспериментальный беспилотник "Орион" упал недалеко от жилого дома
Комментарии2 
Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Мария Лиман , ЛДПР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Песков назвал главный вопрос к Украине
Песков назвал главный вопрос к Украине 47
Показаны действия украинских кораблей под Крымским мостом
Показаны действия украинских кораблей под Крымским мостом
«Я живу как хочу»: посадившая ребенка за руль объяснилась
«Я живу как хочу»: посадившая ребенка за руль объяснилась 24
«Воруют сотнями миллионов!»: СК подтвердил слова Путина
«Воруют сотнями миллионов!»: СК подтвердил слова Путина 198
«Путин и Трамп многого не добились»
«Путин и Трамп многого не добились» 5
Видео
«Грубейшая ошибка»: Польше досталось от Лукашенко за РФ
01:19
«Грубейшая ошибка»: Польше досталось от Лукашенко за РФ
В мире СНГ
Песков назвал главный вопрос к Украине
02:00
Песков назвал главный вопрос к Украине
Украина В мире
Показаны действия украинских кораблей под Крымским мостом
00:36
Показаны действия украинских кораблей под Крымским мостом
Армия Украина
«Путин и Трамп многого не добились»
05:24
«Путин и Трамп многого не добились»
Политика В мире
«Воруют сотнями миллионов!»: СК подтвердил слова Путина
01:08
«Воруют сотнями миллионов!»: СК подтвердил слова Путина
Происшествия Политика
Рудковская показала фото с расчленителем Соколовым
02:43
Рудковская показала фото с расчленителем Соколовым
Шоу-бизнес
Стало известно о последних днях Никиты Исаева
02:15
Стало известно о последних днях Никиты Исаева
Общество
Бузова решила открыть водочный бизнес
01:00
Бузова решила открыть водочный бизнес
Шоу-бизнес
Россия вывела украинские корабли в море
00:36
Россия вывела украинские корабли в море
В мире Политика
На Украине пожалели об успехах Путина
00:49
На Украине пожалели об успехах Путина
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение