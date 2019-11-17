Модель Playboy выложила интимное фото для Павла Воли

Модель Playboy адресовала Павлу Воле откровенное фото

Российской модели Марии Лиман предложили возглавить пресс-службу администрации Ростова-на-Дону.

Эту новость резидент Comedy Club сделал темой своего нового юмористического шоу.

Для начала Павел показал пресс-секретарей других субъектов РФ . Все они были в деловых костюмах. Затем зрителям представили снимок Лиман в нижнем белье.

Павел сказал, что хотел найти в сети резюме Марии. Но смог обнаружить только эротические фотографии. Некоторые из них он показал зрителям с экрана, сопровождая показ ироническими комментариями.

В частности, демонстрируя снимок, где обнаженная Мария сидит на кухонном столе, перемазавшись взбитыми сливками, он предложил будущей чиновнице «политически мыслить».

«Дорогая Мария, если вы выкладываете такие фотографии, то хотя бы пишите под ними соответствующий политику комментарий. Допустим: "Вчера протестировала ростовскую молочную продукцию. Вкусно, пальчики оближешь"», — посмеялся Воля.

Мария Лиман так и поступила. Рядом с пресловутой фотографией она написала в микроблоге: