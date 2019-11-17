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Кавказ

«Хочу пятерых детей»: суррогатную маму Плющенко поселит у себя 

Рамблер 1 час назад
Суррогатную маму Плющенко готов поселить у себя
Фото: РИА Новости
В новом выпуске реалити-шоу «Яна Супер» Рудковская и Плющенко рассказывали о том, что хотят завести еще детей.
Но у 44-летней Яны забеременеть не получается. Не помогает и гормонотерапия — хотя продюсер утверждает, что готова располнеть, пожертвовать фигурой, лишь бы родить еще одного ребенка.
«Я хочу пятерых детей. И девочку и мальчиков», — приводит слова Плющенко «Комсомольская правда».
Поскольку вердикт врачей неутешителен, то звездная пара всерьез обсуждает возможность воспользоваться услугами суррогатной матери.
Евгений признался, что сначала был против, ибо опасался лишних разговоров и сплетен впоследствии, но уже пересмотрел свою точку зрения. Тем более, что Яна как раз ничего плохого в этой ситуации не видит — ребенок ведь будет их собственный, сурмама только выносит эмбрион.
Сейчас супруги обсуждают между собой организационную сторону вопроса. Вследствие несовершенства отечественного законодательства женщина может отказаться отдавать ребенка биологическим родителям.
«Для нас лучше, если суррогатная мать поселится в нашем доме. Мы бы ее кормили, поили с ложечки. Рассмотрим этот вариант», — объяснил Плющенко.
От предыдущих браков у Рудковской два сына, у Плющенко — один, а также у них есть общий ребенок — тоже мальчик.
Как сообщал «Рамблер», в Москве состоялась церемония вручения премии «Женщина года» по версии журнала «Гламур». Плющенко и Рудковская посетили ее.
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Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Комсомольская правда
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