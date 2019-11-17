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Политика

Участница «Битвы экстрасенсов» рассказала о неизлечимой болезни 

РИА Новости + ещё 1 3 часа назад
Звезда «Битвы экстрасенсов» перенесла 298 операций
Фото: © ТНТ
Участница "Битвы экстрасенсов" Николь Кузнецова рассказала о своей неизлечимой болезни и 298 перенесенных операциях. Соответствующую запись она опубликовала в своем Instagram.
"Сбилась я со счета операций еще полтора года назад. Сейчас посчитала по выпискам — сегодня была 298", — написала Кузнецова.
По словам участницы шоу, она всю жизнь страдает от неизлечимого заболевания горла, в связи чем последние 33 года вынуждена постоянно ложиться на операционный стол.
"К сожалению, вылечить меня невозможно. Никак. Никогда. Никому. Операции мне делать необходимо всегда, регулярно и до конца жизни. Без них я не могу дышать", — рассказала женщина.
Кузнецова принимала участие в 16-м сезоне шоу "Битва экстрасенсов", по итогам которого заняла третье место. Позднее она стала участницей проекта "Экстрасенсы ведут расследование. Битва сильнейших".
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Теги:
Шоу-бизнес , Николь Кузнецова
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