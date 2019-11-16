Лепс рассказал, почему его дочь допрашивали в ФБР

Перед Григорием Лепсом закрывают одну границу за другой, приписывая певцу «предполагаемые связи с криминальным миром», — рассказывает «Комсомольская правда».

Латвия, Америка, Англия Литва запретили въезд российскому исполнителю. Пытался объявить Григория персоной нон-грата и Израиль

«За меня вступились несколько депутатов местных. Отстояли меня, — сообщил журналистам певец. — Депутаты израильские жестко говорили: «Видимо, нашему правительству больше делать нечего, чем не пускать в страну музыканта». Я не знаю, что будет в следующий раз (у меня в марте там гастроли), но пока все обошлось».

В Соединенных штатах все было серьезней. По словам Лепса, его там определили в лидеры и курьеры некоей преступной организации, куда он якобы перевозил миллионы.

И это при том, что у самого артиста нет никаких деловых связей с Америкой, даже нет недвижимости.

Его старшая дочь Инга там училась театральному искусству. И вот ее даже вызывали на допрос в ФБР . Как рассказывает Григорий, от нее требовали, чтобы отец тоже приехал к ним на допрос.

В мае этого года Лепсу закрыли въезд в Литву. Министр внутренних дел страны назвал аналогичную причину — «предполагаемые связи с криминальным миром».

И вот совсем недавно певец попал в «черный список» в Латвии. Формулировка близка к предыдущим — по информации «служб безопасности».

Исполнитель крайне огорчен этой ситуацией и собирается оспаривать решение латвийских властей в юридическом поле. У него в Латвии уже был выстроен концертный график, люди покупали билеты.

«Я всего лишь музыкант. Я вне политики, я занимаюсь музыкой. Музыка во все времена объединяла людей. Тем более, если музыка добрая. В моих песнях нет экстремизма», — утверждает Лепс

Вообще к Латвии у певца особое отношение. Юрмалу Лепс называет «городом, где хорошо», где он «хотел бы умереть». Возможно, именно поэтому запрет на въезд оказался столь болезненным для него.