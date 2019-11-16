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Лепс рассказал, почему его дочь допрашивали в ФБР 

Рамблер + ещё 1 34 минуты назад
Лепс рассказал, почему его дочь допрашивали в ФБР
Фото: Instagram
Перед Григорием Лепсом закрывают одну границу за другой, приписывая певцу «предполагаемые связи с криминальным миром», — рассказывает «Комсомольская правда».
Америка, Англия, Латвия, Литва запретили въезд российскому исполнителю. Пытался объявить Григория персоной нон-грата и Израиль.
«За меня вступились несколько депутатов местных. Отстояли меня, — сообщил журналистам певец. — Депутаты израильские жестко говорили: «Видимо, нашему правительству больше делать нечего, чем не пускать в страну музыканта». Я не знаю, что будет в следующий раз (у меня в марте там гастроли), но пока все обошлось».
В Соединенных штатах все было серьезней. По словам Лепса, его там определили в лидеры и курьеры некоей преступной организации, куда он якобы перевозил миллионы.
И это при том, что у самого артиста нет никаких деловых связей с Америкой, даже нет недвижимости.
Его старшая дочь Инга там училась театральному искусству. И вот ее даже вызывали на допрос в ФБР. Как рассказывает Григорий, от нее требовали, чтобы отец тоже приехал к ним на допрос.
В мае этого года Лепсу закрыли въезд в Литву. Министр внутренних дел страны назвал аналогичную причину — «предполагаемые связи с криминальным миром».
И вот совсем недавно певец попал в «черный список» в Латвии. Формулировка близка к предыдущим — по информации «служб безопасности».
Исполнитель крайне огорчен этой ситуацией и собирается оспаривать решение латвийских властей в юридическом поле. У него в Латвии уже был выстроен концертный график, люди покупали билеты.
«Я всего лишь музыкант. Я вне политики, я занимаюсь музыкой. Музыка во все времена объединяла людей. Тем более, если музыка добрая. В моих песнях нет экстремизма», — утверждает Лепс
Вообще к Латвии у певца особое отношение. Юрмалу Лепс называет «городом, где хорошо», где он «хотел бы умереть». Возможно, именно поэтому запрет на въезд оказался столь болезненным для него.
Как ранее сообщал «Рамблер,1 ноября нынешнего года министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич внес российского исполнителя Григория Лепса в „черный список“.
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Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Прибалтика , Григорий Лепс , ФБР , Комсомольская правда , Израиль , Латвия , Литва , Великобритания
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