Наталья Штурм покидает Россию 

Наталья Штурм осуществила свою мечту — перебраться в теплые края, к морю.
Недавно она приобрела себе жилье на Ямайке. Сейчас там трудятся рабочие, делая ремонт, а сама певица пока живет в отеле.
В недалеком будущем звезда собирается перевезти на солнечный остров всю свою семью. Наталья признается, что всегда хотела жить в жарком климате.
«Дети закончат учебу и переберутся ко мне. Я все время должна переезжать, это мое органичное состояние», — цитируют певицу 7days.ru.
Штурм рассказала, что ей очень комфортно на Ямайке.
«Тут так же хорошо, как в Испании, которая мне надоела, но зато язык пригодился. Здесь никто не волнуется, не торопится. В отличие от красивого Занзибара, где люди живут бедно, здесь много богатых».
В инстаграме певица активно размещает фотографии с экзотического острова.
Как ранее писал «Рамблер», яркая и харизматичная певица Наталья Штурм, как оказалось, страдает от недостатка любви. Артистка призналась, что ей никак не удается построить отношения с мужчиной.