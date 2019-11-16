Наталья Штурм покидает Россию

Наталья Штурм осуществила свою мечту — перебраться в теплые края, к морю.

Недавно она приобрела себе жилье на Ямайке . Сейчас там трудятся рабочие, делая ремонт, а сама певица пока живет в отеле.

В недалеком будущем звезда собирается перевезти на солнечный остров всю свою семью. Наталья признается, что всегда хотела жить в жарком климате.

«Дети закончат учебу и переберутся ко мне. Я все время должна переезжать, это мое органичное состояние», — цитируют певицу 7days.ru.

Штурм рассказала, что ей очень комфортно на Ямайке.

«Тут так же хорошо, как в Испании, которая мне надоела, но зато язык пригодился. Здесь никто не волнуется, не торопится. В отличие от красивого Занзибара, где люди живут бедно, здесь много богатых».

В инстаграме певица активно размещает фотографии с экзотического острова.