Айза Анохина вернула своему супругу 15 миллионов

Анохина стала успешной бизнесвумен, но в семейных отношениях у нее случился кризис.

В YouTube-шоу «Ходят слухи» телеведущая рассказала, что ее салоны красоты приносят неплохую прибыль. Развернуть бизнес помог в свое время ее муж, вложив 15 миллионов рублей как партнерские инвестиции.

Дело пошло, и достаточно быстро вложенные деньги окупились. Айза сказала, что тут же вернула их супругу. Он, в свою очередь, также вложил их в бизнес.

Со временем личные отношения между Айзой и Дмитрием Анохиными переродились в деловые. Экс-супруги сохранили взаимное уважение и остались бизнес-партнерами.

«Мне надоело любить. Не хочу. Мне не нравится любить. Любовь все время причиняет дискомфорт. Вообще, мужчин любить очень сложно, потому что ты должна постоянно трансформироваться под них. А я не могу уже играть роль чьей-то женщины. Я ощутила жесткую нехватку свободы. Я безумно люблю и уважаю мужа, но то, что он хочет от меня, я ему дать не могу. Он, как манифестор, хочет полного поклонения. Мы уже не живем вместе. Общаемся, каждый день видимся, и это никак не сказывается на наших детях, но делить постель не хочу», — цитирует слова Айзы СтарХит.