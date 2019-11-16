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Айза Анохина вернула своему супругу 15 миллионов 

Рамблер 18 минут назад
Айза Анохина вернула своему супругу 15 миллионов
Фото: Instagram
Анохина стала успешной бизнесвумен, но в семейных отношениях у нее случился кризис.
В YouTube-шоу «Ходят слухи» телеведущая рассказала, что ее салоны красоты приносят неплохую прибыль. Развернуть бизнес помог в свое время ее муж, вложив 15 миллионов рублей как партнерские инвестиции.
Дело пошло, и достаточно быстро вложенные деньги окупились. Айза сказала, что тут же вернула их супругу. Он, в свою очередь, также вложил их в бизнес.
Со временем личные отношения между Айзой и Дмитрием Анохиными переродились в деловые. Экс-супруги сохранили взаимное уважение и остались бизнес-партнерами.
«Мне надоело любить. Не хочу. Мне не нравится любить. Любовь все время причиняет дискомфорт. Вообще, мужчин любить очень сложно, потому что ты должна постоянно трансформироваться под них. А я не могу уже играть роль чьей-то женщины. Я ощутила жесткую нехватку свободы. Я безумно люблю и уважаю мужа, но то, что он хочет от меня, я ему дать не могу. Он, как манифестор, хочет полного поклонения. Мы уже не живем вместе. Общаемся, каждый день видимся, и это никак не сказывается на наших детях, но делить постель не хочу», — цитирует слова Айзы СтарХит.
Как сообщал «Рамблер», бывшая жена рэпера Гуфа Айза Анохина в интервью Youtube-каналу «Ходят слухи» заявила, что женщины больше мужчин склонны к бисексуальности.
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Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Гуф , Айза Анохина , Дмитрий Анохин
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