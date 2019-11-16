Шепелев опубликовал совместное фото с новой возлюбленной

Дмитрий Шепелев в инстаграме выложил снимок, где он целует в щеку свою новую любовь — Екатерину Тулупову.
Ранее Дмитрий предпочитал не распространяться о своей личной жизни, но, пришло время и пара решила обнародовать и в дальнейшем — узаконить свои отношения.
О том, что отец мальчика Платона сделал предложение своей подруге, маме малышки Лады, стало известно на днях. Как рассказывает «Комсомольская правда», Дмитрий и Екатерина готовятся к свадьбе.
Екатерина — ровесница Дмитрия, она дизайнер по профессии, родилась во Владивостоке.
«В нашем с Катей случае вышло так, что наши дети познакомились первыми — они ходили в один детский сад. Так что, получается, что нас с Катей познакомили наши дети. Мы еще не начали встречаться, а дети уже были не разлей вода», — сообщил Шепелев в микроблоге.
После смерти Жанны Фриске Дмитрий сам воспитывает маленького Платона и не контактирует с родителями покойной супруги.
Конечно, это весьма спорное решение — вычеркнуть из жизни малыша его бабушку и дедушку.
Подписчики, хотя и поздравляют Шепелева с радостными событиями, тем не менее, про этот конфликт не забывают.
«Во всей этой ужасной историей с Жанночкой и вами безумно жалко её семью и не важно как себя вел горем убитый папа, абсолютно не важно, важно, как вы молодой и умный повели себя в этой ситуации, жалко родителей… Жанна не снится, не спрашивает, Дима зачем ты так с моими родными?», «Винить его не надо он не виноват что Жанны нет. Это так суждено видно. Он молодой и жизнь продолжается».
«Рамблер» писал, что Дмитрий Шепелев воспитывает сына от певицы Жанны Фриске, которая скончалась в июне 2015 года от рака мозга. Недавно стало известно, что Дмитрий Шепелев сделал предложение дизайнеру Екатерине Тулуповой.