Шепелев опубликовал совместное фото с новой возлюбленной

«Нас познакомили дети»: Шепелев рассказал о новой любви

Ранее Дмитрий предпочитал не распространяться о своей личной жизни, но, пришло время и пара решила обнародовать и в дальнейшем — узаконить свои отношения.

О том, что отец мальчика Платона сделал предложение своей подруге, маме малышки Лады, стало известно на днях. Как рассказывает «Комсомольская правда», Дмитрий и Екатерина готовятся к свадьбе.

Екатерина — ровесница Дмитрия, она дизайнер по профессии, родилась во Владивостоке.

«В нашем с Катей случае вышло так, что наши дети познакомились первыми — они ходили в один детский сад. Так что, получается, что нас с Катей познакомили наши дети. Мы еще не начали встречаться, а дети уже были не разлей вода», — сообщил Шепелев в микроблоге.

После смерти Жанны Фриске Дмитрий сам воспитывает маленького Платона и не контактирует с родителями покойной супруги.

Конечно, это весьма спорное решение — вычеркнуть из жизни малыша его бабушку и дедушку.

Подписчики, хотя и поздравляют Шепелева с радостными событиями, тем не менее, про этот конфликт не забывают.