Шепелев опубликовал совместное фото с новой возлюбленной

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Раскрыты обстоятельства смерти Исаева
Раскрыты обстоятельства смерти Исаева
Политика
Россия открестилась от планов вернуть Украине корабли
Россия открестилась от планов вернуть Украине корабли
Армия
Турция сделала заявление по С-400
Турция сделала заявление по С-400
Армия
России подсказали способ захвата Прибалтики
России подсказали способ захвата Прибалтики
Армия

«Нас познакомили дети»: Шепелев рассказал о новой любви 

Рамблер 26 минут назад
Дмитрий Шепелев в инстаграме выложил снимок, где он целует в щеку свою новую любовь — Екатерину Тулупову.
Ранее Дмитрий предпочитал не распространяться о своей личной жизни, но, пришло время и пара решила обнародовать и в дальнейшем — узаконить свои отношения.
О том, что отец мальчика Платона сделал предложение своей подруге, маме малышки Лады, стало известно на днях. Как рассказывает «Комсомольская правда», Дмитрий и Екатерина готовятся к свадьбе.
Екатерина — ровесница Дмитрия, она дизайнер по профессии, родилась во Владивостоке.
«В нашем с Катей случае вышло так, что наши дети познакомились первыми — они ходили в один детский сад. Так что, получается, что нас с Катей познакомили наши дети. Мы еще не начали встречаться, а дети уже были не разлей вода», — сообщил Шепелев в микроблоге.
После смерти Жанны Фриске Дмитрий сам воспитывает маленького Платона и не контактирует с родителями покойной супруги.
Конечно, это весьма спорное решение — вычеркнуть из жизни малыша его бабушку и дедушку.
Подписчики, хотя и поздравляют Шепелева с радостными событиями, тем не менее, про этот конфликт не забывают.
«Во всей этой ужасной историей с Жанночкой и вами безумно жалко её семью и не важно как себя вел горем убитый папа, абсолютно не важно, важно, как вы молодой и умный повели себя в этой ситуации, жалко родителей… Жанна не снится, не спрашивает, Дима зачем ты так с моими родными?», «Винить его не надо он не виноват что Жанны нет. Это так суждено видно. Он молодой и жизнь продолжается».
«Рамблер» писал, что Дмитрий Шепелев воспитывает сына от певицы Жанны Фриске, которая скончалась в июне 2015 года от рака мозга. Недавно стало известно, что Дмитрий Шепелев сделал предложение дизайнеру Екатерине Тулуповой.
Комментарии12 
Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Екатерина Тулупова , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты обстоятельства смерти Исаева
Раскрыты обстоятельства смерти Исаева 506
Россия открестилась от планов вернуть Украине корабли
Россия открестилась от планов вернуть Украине корабли 1
Турция сделала заявление по С-400
Турция сделала заявление по С-400 121
России подсказали способ захвата Прибалтики
России подсказали способ захвата Прибалтики 37
F-35I приготовился уничтожить С-400
F-35I приготовился уничтожить С-400 12
Видео
Раскрыты обстоятельства смерти Исаева
00:18
Раскрыты обстоятельства смерти Исаева
Политика
Шепелев опубликовал совместное фото с новой возлюбленной
01:00
Шепелев опубликовал совместное фото с новой возлюбленной
Шоу-бизнес
Россия открестилась от планов вернуть Украине корабли
03:15
Россия открестилась от планов вернуть Украине корабли
Армия Политика
«Котенька, это сильно»: Плющенко высмеял сплетников
01:28
«Котенька, это сильно»: Плющенко высмеял сплетников
Шоу-бизнес
Турция сделала заявление по С-400
02:48
Турция сделала заявление по С-400
Армия Ближний Восток
«Я всегда боялась»: какой была убитая Соколовым аспирантка
03:34
«Я всегда боялась»: какой была убитая Соколовым аспирантка
Происшествия Криминал
Пока вы не уснули: Украина ответила на слова Путина о газе
01:36
Пока вы не уснули: Украина ответила на слова Путина о газе
В мире
В Крыму ответили Помпео насчет «нероссийского» полуострова
01:19
В Крыму ответили Помпео насчет «нероссийского» полуострова
Политика
Убитую аспирантку хоронят все станицей
03:34
Убитую аспирантку хоронят все станицей
Криминал Происшествия
«Две опухоли»: дочери Гузеевой необходима операция
00:04
«Две опухоли»: дочери Гузеевой необходима операция
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение