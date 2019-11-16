«Кому теперь нужна Фриске?» Миро резко осудила Шепелева

Блогер Елена Миро в своем «Живом журнале» опубликовала пост «И вас забудут» о несправедливости в межчеловеческих отношениях.

Елена посмотрела первый сезон «Почему убивают женщины» и посмеялась над героиней-домохозяйкой, которая сказала супругу, что жить ей осталось полгода.

А тот погрустил немного, да и пообещал любовнице, что, наконец, женится на ней — месяцев через шесть.

Эта ситуация напомнила блогеру историю в семье Фриске — Шепелев.

Жанна умерла четыре года назад, Шепелев уже два года встречается с Екатериной Тулуповой и, очевидно, пара скоро зарегистрирует отношения.

«Жанна умерла. Появилась Екатерина. Жизнь продолжается, кому теперь нужна Фриске?» — пишет Миро.

Блогер напомнила, на какие жертвы, приведшие к трагедии, пошла Жанна, чтобы родить мужу сына.

«Жанна Фриске, ради рождения Шепелеву ребёнка, пошла на жесткую «гормоналку», чтобы родить. И получила неизлечимый диагноз, как часто бывает в таких случаях, когда природой роды не предусмотрены, а врачи-коновалы влезают своими препаратами в тонкую настройку организма женщины».

Елена Миро ставит под сомнение необходимость подобной жертвы.

«Да, все будут жить, а Жанна лежит на кладбище. Она ведь хотела угодить Шепелеву, родить ему сына, но умерла. И теперь — кому она там нужна? Правильный ответ: никому».

«Рамблер» писал , что Дмитрий Шепелев воспитывает сына от певицы Жанны Фриске, которая скончалась в июне 2015 года от рака мозга.

Недавно стало известно, что Дмитрий Шепелев сделал предложение дизайнеру Екатерине Тулуповой.