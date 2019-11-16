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«Кому теперь нужна Фриске?» Миро резко осудила Шепелева 

Рамблер 19 минут назад
Блогер Елена Миро в своем «Живом журнале» опубликовала пост «И вас забудут» о несправедливости в межчеловеческих отношениях.
Шепелев готовится к свадьбе
Елена посмотрела первый сезон «Почему убивают женщины» и посмеялась над героиней-домохозяйкой, которая сказала супругу, что жить ей осталось полгода.
А тот погрустил немного, да и пообещал любовнице, что, наконец, женится на ней — месяцев через шесть.
Эта ситуация напомнила блогеру историю в семье Фриске — Шепелев.
Жанна умерла четыре года назад, Шепелев уже два года встречается с Екатериной Тулуповой и, очевидно, пара скоро зарегистрирует отношения.
«Жанна умерла. Появилась Екатерина. Жизнь продолжается, кому теперь нужна Фриске?» — пишет Миро.
Блогер напомнила, на какие жертвы, приведшие к трагедии, пошла Жанна, чтобы родить мужу сына.
«Жанна Фриске, ради рождения Шепелеву ребёнка, пошла на жесткую «гормоналку», чтобы родить. И получила неизлечимый диагноз, как часто бывает в таких случаях, когда природой роды не предусмотрены, а врачи-коновалы влезают своими препаратами в тонкую настройку организма женщины».
Елена Миро ставит под сомнение необходимость подобной жертвы.
«Да, все будут жить, а Жанна лежит на кладбище. Она ведь хотела угодить Шепелеву, родить ему сына, но умерла. И теперь — кому она там нужна? Правильный ответ: никому».
«Рамблер» писал, что Дмитрий Шепелев воспитывает сына от певицы Жанны Фриске, которая скончалась в июне 2015 года от рака мозга.
Недавно стало известно, что Дмитрий Шепелев сделал предложение дизайнеру Екатерине Тулуповой.
Комментарии68 
Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Екатерина Тулупова , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев
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