Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Военный беспилотник "Орион" рухнул у жилых домов
Военный беспилотник "Орион" рухнул у жилых домов
Происшествия
Отец Ещенко рассказал о её романе с Соколовым
Отец Ещенко рассказал о её романе с Соколовым
Происшествия
Стало известно, сколько будут получать срочники
Стало известно, сколько будут получать срочники
Армия
Уилан оказался плохим шпионом
Уилан оказался плохим шпионом
Общество

«Кто ее туда отправит?»: Пригожин о Бузове и Евровидении 

Рамблер + ещё 6 23 минуты назад
Пригожин оценил планы Бузовой поехать на Евровидение
Фото: РИА Новости
Известный продюсер заявил, что поражен самоуверенностью Ольги Бузовой.
Недавно средства массовой информации заговорили о том, что поющая телеведущая собирается представлять страну на конкурсе Евровидение -2020, который пройдет в Голландии с 12 по 16 мая.
Поводом к этому послужило заявление Ольги на концерте в Москве о том, что следующую песню на английском языке она исполнит именно на европейском музыкальном конкурсе, — сообщают РИА Новости.
«Может быть, Бузова и хочет поехать, но кто же ее туда отправит? Для начала ее должен выбрать канал", — сказал Иосиф Пригожин.
Также он отметил, что Ольга — очень уверенный в себе человек, раз озвучивает подобные амбиции, поскольку у нас много певцов с действительно выдающимися данными.
«Но Евровидение — это конкурс не певцов, как выясняется, а песни. Если у нее будет песня, и она сможет ее спеть, то на Евровидение бывало и хуже", — заметил продюсер.
Как ранее писал «Рамблер», по словам Иосифа Пригожина, он никому не пожелал бы того, через что приходится проходить Заворотнюк и ее семье. Муж Валерии подчеркнул, что они верят в лучший исход и даже предлагают ей помощь.
Видео дня. Популярного секс-тренера подозревают в мошенничестве
Комментарии5 
Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Евровидение , Иосиф Пригожин , РИА Новости , Москва , Нидерланды
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Военный беспилотник «Орион» рухнул у жилых домов
Военный беспилотник «Орион» рухнул у жилых домов 165
Отец Ещенко рассказал о её романе с Соколовым
Отец Ещенко рассказал о её романе с Соколовым 35
Стало известно, сколько будут получать срочники
Стало известно, сколько будут получать срочники 85
Уилан оказался плохим шпионом
Уилан оказался плохим шпионом 2
F-35 отработали «уход» от С-400 в Израиле
F-35 отработали «уход» от С-400 в Израиле 301
Видео
Раскрыты обстоятельства смерти Исаева
00:18
Раскрыты обстоятельства смерти Исаева
Политика
Стало известно, сколько будут получать срочники
02:45
Стало известно, сколько будут получать срочники
Армия Войска
Уилан оказался плохим шпионом
01:01
Уилан оказался плохим шпионом
Общество
Отец Ещенко рассказал о её романе с Соколовым
03:53
Отец Ещенко рассказал о её романе с Соколовым
Происшествия
F-35 отработали «уход» от С-400 в Израиле
01:08
F-35 отработали «уход» от С-400 в Израиле
Армия Войска
Дочь обнадежила поклонников Заворотнюк новым фото
02:48
Дочь обнадежила поклонников Заворотнюк новым фото
Шоу-бизнес
Умер Валерий Дударев
03:07
Умер Валерий Дударев
Общество
Шепелев опубликовал совместное фото с новой возлюбленной
01:00
Шепелев опубликовал совместное фото с новой возлюбленной
Шоу-бизнес
Россия открестилась от планов вернуть Украине корабли
03:15
Россия открестилась от планов вернуть Украине корабли
Армия Политика
«Котенька, это сильно»: Плющенко высмеял сплетников
01:28
«Котенька, это сильно»: Плющенко высмеял сплетников
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение