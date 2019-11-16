Пригожин оценил планы Бузовой поехать на Евровидение

«Кто ее туда отправит?»: Пригожин о Бузове и Евровидении

Известный продюсер заявил, что поражен самоуверенностью Ольги Бузовой.

Недавно средства массовой информации заговорили о том, что поющая телеведущая собирается представлять страну на конкурсе Евровидение -2020, который пройдет в Голландии с 12 по 16 мая.

Поводом к этому послужило заявление Ольги на концерте в Москве о том, что следующую песню на английском языке она исполнит именно на европейском музыкальном конкурсе, — сообщают РИА Новости.

«Может быть, Бузова и хочет поехать, но кто же ее туда отправит? Для начала ее должен выбрать канал", — сказал Иосиф Пригожин.

Также он отметил, что Ольга — очень уверенный в себе человек, раз озвучивает подобные амбиции, поскольку у нас много певцов с действительно выдающимися данными.

«Но Евровидение — это конкурс не певцов, как выясняется, а песни. Если у нее будет песня, и она сможет ее спеть, то на Евровидение бывало и хуже", — заметил продюсер.