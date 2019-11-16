«Хулиганье питерское»: Шнуров учудил на «Голосе»

На очередном, шестом, прослушивании певческого проекта «Голос» отличился Сергей Шнуров

Эпатажного музыканта так впечатлило выступление Лилии Вельтман , представившей на слепом прослушивании композицию «Ты снишься мне», что он не стал дожидаться, повернет ли Полина Гагарина свое кресло к исполнительнице.

Лидер «Ленинграда» метким броском — он швырнул блокнот — с довольно-таки приличного расстояния активировал поворотный механизм кресла Полины.

Впрочем, Гагарина не стала возражать; она высоко оценила таланты участницы.

«Меня принудили сначала, — призналась сама певица. — Но вы спели великолепно», — приводит слова Гагариной Газета.ру.

Валерий Сюткин был поражен меткостью броска и назвал Шнурова «хулиганьем питерским».

Что интересно, Вельтман выбрала Полину, а не «пролоббировавшего» ее Шнурова.