«Хулиганье питерское»: Шнуров учудил на «Голосе» 

На очередном, шестом, прослушивании певческого проекта «Голос» отличился Сергей Шнуров.
Эпатажного музыканта так впечатлило выступление Лилии Вельтман, представившей на слепом прослушивании композицию «Ты снишься мне», что он не стал дожидаться, повернет ли Полина Гагарина свое кресло к исполнительнице.
Лидер «Ленинграда» метким броском — он швырнул блокнот — с довольно-таки приличного расстояния активировал поворотный механизм кресла Полины.
Впрочем, Гагарина не стала возражать; она высоко оценила таланты участницы.
«Меня принудили сначала, — призналась сама певица. — Но вы спели великолепно», — приводит слова Гагариной Газета.ру.
Валерий Сюткин был поражен меткостью броска и назвал Шнурова «хулиганьем питерским».
Что интересно, Вельтман выбрала Полину, а не «пролоббировавшего» ее Шнурова.
Как сообщал «Рамблер», музыкант Сергей Шнуров опубликовал в Instagram стихотворение, посвященное конфликту Ксении Собчак и Константина Богомолова с Никитой Михалковым. Шнуров заявил, что все участники конфликта «кормятся с бюджетного корыта».