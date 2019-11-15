Бузова случайно выдала своего будущего мужа

Ольга Бузова во время минувшего концерта в столице случайно выдала своего будущего супруга, сообщает Teleprogramma . Во время монолога о своей предстоящей свадьбе актриса слишком долго держала взгляд на одном из зрителей.

По данным издания, артистка между исполнением песен завела разговор о своей грядущей свадьбе. Певица поблагодарила своего будущего супруга, который присутствовал на концерте. При этом СМИ уверяют, что в это время Бузова пристально смотрела на одного мужчину — блогера Давида Манукяна, который впоследствии поспешил покинуть зрительный зал.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Манукяна уже называли в качестве нового избранника Бузовой. В Сети ходят слухи, что роман звезд завязался на съёмочной площадке клипа «Лайкер». Якобы после постельной сцены между молодыми людьми вспыхнула страсть.