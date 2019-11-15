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Шоу-бизнес

Бузова случайно выдала своего будущего мужа 

Рамблер 1 час назад
Бузова случайно выдала своего будущего мужа
Фото: РИА Новости
Ольга Бузова во время минувшего концерта в столице случайно выдала своего будущего супруга, сообщает Teleprogramma. Во время монолога о своей предстоящей свадьбе актриса слишком долго держала взгляд на одном из зрителей.
По данным издания, артистка между исполнением песен завела разговор о своей грядущей свадьбе. Певица поблагодарила своего будущего супруга, который присутствовал на концерте. При этом СМИ уверяют, что в это время Бузова пристально смотрела на одного мужчину — блогера Давида Манукяна, который впоследствии поспешил покинуть зрительный зал.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Манукяна уже называли в качестве нового избранника Бузовой. В Сети ходят слухи, что роман звезд завязался на съёмочной площадке клипа «Лайкер». Якобы после постельной сцены между молодыми людьми вспыхнула страсть.
Поклонники артистки отмечают, что близкие отношения подтверждает тот факт, что Бузова и Манукян появляются в одинаковой одежде, а также сделали себе одинаковые татуировки — замысловатый узор на левом запястье. Журналисты отмечают, что с недавнего времени артистка начала появляться в юмористических роликах Манукяна, в которых ранее принимали участие Анна Семенович, Сергей Штепс, Анастасия Малышева, Настасья Самбурская и др.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Анастасия Малышева , Настасья Самбурская , Анна Семенович , Ольга Бузова
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