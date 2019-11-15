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Шоу-бизнес

Бузова помирилась с сестрой 

Рамблер 1 час назад
Бузова помирилась с сестрой
Фото: РИА Новости
Сестра певицы Ольги Буровой Анна посетила ее концерт в Москве после перерыва в общении. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Как сообщал «Рамблер», ранее интернет-пользователи заподозрили, что сестры поссорились и перестали общаться.
Причиной называли ситуацию, возникшую зимой после их отдыха в Куршевеле: Бузова возвращалась домой бизнес-классом, а сестра летела в экономе. Также СМИ писали, что сестра певицы начала дружить с Анастасией Костенко, супругой бывшего мужа Бузовой Дмитрия Тарасова.
14 ноября Бузова выступила в «Известия HALL» с последним в рамках старой программы «Под звуки поцелуев» концертом.
Во время концерта Бузова поблагодарила поклонников и сообщила, что в зале находятся ее самые близкие и родные люди.
«Сегодня тут моя мама, мои подруги, моя сестра и мой отец. Люблю», — заявила она.
«КП» отмечает, что сестры не общались несколько месяцев, Анна отписалась от Ольги в соцсетях.
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Комментарии1 
Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Шоу-бизнес , Анастасия Костенко , Дмитрий Тарасов , Комсомольская правда , Москва
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