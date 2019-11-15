Бузова помирилась с сестрой

Сестра певицы Ольги Буровой Анна посетила ее концерт в Москве после перерыва в общении. Об этом пишет «Комсомольская правда»

Как сообщал «Рамблер», ранее интернет-пользователи заподозрили, что сестры поссорились и перестали общаться.

Причиной называли ситуацию, возникшую зимой после их отдыха в Куршевеле: Бузова возвращалась домой бизнес-классом, а сестра летела в экономе. Также СМИ писали, что сестра певицы начала дружить с Анастасией Костенко , супругой бывшего мужа Бузовой Дмитрия Тарасова

14 ноября Бузова выступила в «Известия HALL» с последним в рамках старой программы «Под звуки поцелуев» концертом.

Во время концерта Бузова поблагодарила поклонников и сообщила, что в зале находятся ее самые близкие и родные люди.

«Сегодня тут моя мама, мои подруги, моя сестра и мой отец. Люблю», — заявила она.

«КП» отмечает, что сестры не общались несколько месяцев, Анна отписалась от Ольги в соцсетях.