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Происшествия

Галустян пожаловался на кризис среднего возраста 

Рамблер 14 минут назад
Галустян пожаловался на кризис среднего возраста
Фото: РИА Новости
Галустян заявил, что несколько лет назад испытал страх перед вероятностью навсегда остаться только комиком. По его словам, в 35 лет он задал себе вопрос, что еще он хочет делать в жизни.
25 октября Галсутяну исполнилось 40. Однако кризис среднего возраста, по словам юмориста, коснулся его пять лет назад. Тогда он ощутил острый страх перед будущим.
«Больше не мог работать, потому что меня, как говорится, накрыло. Долго мучил вопрос: неужели до конца жизни буду только шутить? Задумался: «А что еще я умею и, главное, хочу делать?» — рассказал артист.
Поддержку, уверяет Галустян, ему оказали старшие товарищи, которые убедили его, что «после 40 начинается новая глава жизни». Сегодня юморист открыл для себя новое увлечение — IT-технологии.
«С группой единомышленников запускаем приложение, которое будет создавать аватары звезд и стирать границы между ними и фанатами. С помощью дополненной реальности можно будет даже записать песню с известным человеком», — поделился артист.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Галустян назвал свои главные достижения за прошедшие 40 лет жизни. По словам юмориста, его гордость— это его семья: супруга и дочки.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес
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