Бузова собралась на Евровидение

14 ноября в «Известия Hall» состоялся сольный концерт Ольги Бузовой «Под звуки поцелуев». Звезда «Дома-2» отметила, что исполнила эту программу в последний раз и в ближайшее время приступит к постановке нового шоу. При этом певица остался довольна тем, как ее приняла публика.

«Я чуть сознание не потеряла от этих эмоций», — приводит издание слова Бузовой.

По данным издания, в середине концерта перед исполнением очередного хита артистка обмолвилась о своём намерении принять участие в Евровидении.

«Следующую песню на английском я спою на Евровидении», — неожиданно сказала певица.

Заявление вызвало одобрительную реакцию в зале. Поклонники передали артистке плюшевого единорога, которого она пообещала взять с собой на конкурс.