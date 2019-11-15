Бузова собралась на Евровидение 

Ольга Бузова заявила, что собирается принять участие в Евровидении, сообщает издание Telepogramma Артистка сделал заявление на минувшем концерте в Москве.
14 ноября в «Известия Hall» состоялся сольный концерт Ольги Бузовой «Под звуки поцелуев». Звезда «Дома-2» отметила, что исполнила эту программу в последний раз и в ближайшее время приступит к постановке нового шоу. При этом певица остался довольна тем, как ее приняла публика.
«Я чуть сознание не потеряла от этих эмоций», — приводит издание слова Бузовой.
По данным издания, в середине концерта перед исполнением очередного хита артистка обмолвилась о своём намерении принять участие в Евровидении.
«Следующую песню на английском я спою на Евровидении», — неожиданно сказала певица.
Заявление вызвало одобрительную реакцию в зале. Поклонники передали артистке плюшевого единорога, которого она пообещала взять с собой на конкурс.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Ольга Бузова рассматривалась в качестве возможного представителя России на конкурсе «Евровидение-2019». Наряду с девушкой среди претендентов на поездку в Тель-Авив оказались также Александр Панайотов и Сергей Лазарев. В результате в Израиль поехал Лазарев. Пройдя отборочные туры, в финале российский артист занял третье место с песней «Scream».