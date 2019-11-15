Стало известно, что будет с концертами Галкина

Директор Максима Галкина Эльвира Мокробородова опровергла информацию об отмене его концертов после слов о цензуре на российском телевидении.

«Вот вам информация из первоисточника: за 15 лет, что я работаю с Максимом, концерты не отменялись. С чего бы вдруг они будут отменяться сейчас?», — заявила Мокробородова изданию «Подъем».

Сам Галкин в Instagram призвал СМИ не тиражировать «сенсацию» и заявил, что он «как ездил, так и ездит».

Ранее об отмене ряда концертов Максима Галкина в эфире радиостанции «эхо Москвы» заявил советник генерального директора «Первого канала» Александр Невзоров . Он сообщил, что Галкин «набрался мужества и сообщил аж о цензуре на телевидении», за что ему «начали отвинчивать голову, закрывать концерты».

Во время концерта в Новосибирске Макси Галкин раскритиковал российское ТВ за политическую цензуру и слишком частое освещение ситуации на Украине. Он также заявил, что на телевидение вернулись «советские времена в худшем смысле слова».